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Забронированные мужчины могут выехать за границу — но не все. ГПСУ разъяснила, кто и на каких условиях имеет на это право во время отпуска.
Забронированные мужчины могут выехать за границу — но не все. ГПСУ разъяснила, кто и на каких условиях имеет на это право во время отпуска.
Общество
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Забронированные от мобилизации мужчины могут покидать Украину — разъяснение ГПСУ

Некоторым категориям мужчин с отсрочкой от мобилизации разрешено выезжать за границу, но при соблюдении определённых условий. Представитель Государственной пограничной службы Украины разъяснил, в каких случаях это возможно. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко в эфире национального марафона.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Ми — Україна» 7 июня сообщил, что украинские мужчины, получившие официальную бронь от мобилизации, могут временно покидать территорию страны. Это возможно как в рамках служебных командировок, так и для отдыха в отпускной период. Однако это правило действует не для всех категорий.

Кто не имеет права выезжать в отпуск за границу

По словам Демченко, определённые ограничения касаются именно тех забронированных мужчин, которые занимают государственные должности, подпадающие под действие пункта 2.14 Постановления Кабинета Министров Украины №57. В соответствии с этим нормативным актом, пересекать границу такие лица могут исключительно по служебной необходимости и только в рамках командировки.

Если от госоргана, где работает мужчина, была направлена информация в ГПСУ, что он занимает должность, попадающую под ограничение, то выезд в личных целях, в том числе в отпуск, невозможен.

Когда забронированные могут ехать в отпуск

Тем не менее, если мужчина с бронью не занимает ограничивающую должность и не подпадает под упомянутый пункт Постановления, он имеет возможность выехать за пределы Украины. Для этого необходимо наличие полного пакета документов, подтверждающих разрешение на отпуск за границей.

В частности, организация, которая предоставила бронь, должна официально разрешить выезд своего сотрудника на отдых за пределы страны. Это разрешение должно быть отражено в соответствующих документах, которые предъявляются при пересечении границы.

Ключевые положения, озвученные ГПСУ

  • Мужчины, находящиеся в списках забронированных от мобилизации, могут временно выезжать за границу — как по служебным вопросам, так и для отпуска.
  • Исключение составляют госслужащие, чьи должности подпадают под ограничение, установленное действующими правилами пересечения границы.
  • При отсутствии должностных ограничений необходимо иметь документы, подтверждающие, что отпуск за границей разрешён работодателем.

Демченко напомнил, что при наличии спорных ситуаций или отсутствии подтверждающих бумаг, представители Госпогранслужбы могут отказать в пересечении границы. Поэтому крайне важно подготовить полный пакет документов, заранее согласовав поездку с работодателем.

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Источники:24tv.ua, korrespondent.net

Фото: Getty Images

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