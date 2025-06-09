Некоторым категориям мужчин с отсрочкой от мобилизации разрешено выезжать за границу, но при соблюдении определённых условий. Представитель Государственной пограничной службы Украины разъяснил, в каких случаях это возможно. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко в эфире национального марафона.
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Ми — Україна» 7 июня сообщил, что украинские мужчины, получившие официальную бронь от мобилизации, могут временно покидать территорию страны. Это возможно как в рамках служебных командировок, так и для отдыха в отпускной период. Однако это правило действует не для всех категорий.
Кто не имеет права выезжать в отпуск за границу
По словам Демченко, определённые ограничения касаются именно тех забронированных мужчин, которые занимают государственные должности, подпадающие под действие пункта 2.14 Постановления Кабинета Министров Украины №57. В соответствии с этим нормативным актом, пересекать границу такие лица могут исключительно по служебной необходимости и только в рамках командировки.
Если от госоргана, где работает мужчина, была направлена информация в ГПСУ, что он занимает должность, попадающую под ограничение, то выезд в личных целях, в том числе в отпуск, невозможен.
Когда забронированные могут ехать в отпуск
Тем не менее, если мужчина с бронью не занимает ограничивающую должность и не подпадает под упомянутый пункт Постановления, он имеет возможность выехать за пределы Украины. Для этого необходимо наличие полного пакета документов, подтверждающих разрешение на отпуск за границей.
В частности, организация, которая предоставила бронь, должна официально разрешить выезд своего сотрудника на отдых за пределы страны. Это разрешение должно быть отражено в соответствующих документах, которые предъявляются при пересечении границы.
Ключевые положения, озвученные ГПСУ
- Мужчины, находящиеся в списках забронированных от мобилизации, могут временно выезжать за границу — как по служебным вопросам, так и для отпуска.
- Исключение составляют госслужащие, чьи должности подпадают под ограничение, установленное действующими правилами пересечения границы.
- При отсутствии должностных ограничений необходимо иметь документы, подтверждающие, что отпуск за границей разрешён работодателем.
Демченко напомнил, что при наличии спорных ситуаций или отсутствии подтверждающих бумаг, представители Госпогранслужбы могут отказать в пересечении границы. Поэтому крайне важно подготовить полный пакет документов, заранее согласовав поездку с работодателем.
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Источники:24tv.ua, korrespondent.net
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