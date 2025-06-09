Некоторым категориям мужчин с отсрочкой от мобилизации разрешено выезжать за границу, но при соблюдении определённых условий. Представитель Государственной пограничной службы Украины разъяснил, в каких случаях это возможно. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко в эфире национального марафона.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Ми — Україна» 7 июня сообщил, что украинские мужчины, получившие официальную бронь от мобилизации, могут временно покидать территорию страны. Это возможно как в рамках служебных командировок, так и для отдыха в отпускной период. Однако это правило действует не для всех категорий.

Кто не имеет права выезжать в отпуск за границу

По словам Демченко, определённые ограничения касаются именно тех забронированных мужчин, которые занимают государственные должности, подпадающие под действие пункта 2.14 Постановления Кабинета Министров Украины №57. В соответствии с этим нормативным актом, пересекать границу такие лица могут исключительно по служебной необходимости и только в рамках командировки.

Если от госоргана, где работает мужчина, была направлена информация в ГПСУ, что он занимает должность, попадающую под ограничение, то выезд в личных целях, в том числе в отпуск, невозможен.

Когда забронированные могут ехать в отпуск

Тем не менее, если мужчина с бронью не занимает ограничивающую должность и не подпадает под упомянутый пункт Постановления, он имеет возможность выехать за пределы Украины. Для этого необходимо наличие полного пакета документов, подтверждающих разрешение на отпуск за границей.

В частности, организация, которая предоставила бронь, должна официально разрешить выезд своего сотрудника на отдых за пределы страны. Это разрешение должно быть отражено в соответствующих документах, которые предъявляются при пересечении границы.

Ключевые положения, озвученные ГПСУ

Мужчины, находящиеся в списках забронированных от мобилизации, могут временно выезжать за границу — как по служебным вопросам, так и для отпуска.

Исключение составляют госслужащие, чьи должности подпадают под ограничение, установленное действующими правилами пересечения границы.

При отсутствии должностных ограничений необходимо иметь документы, подтверждающие, что отпуск за границей разрешён работодателем.

Демченко напомнил, что при наличии спорных ситуаций или отсутствии подтверждающих бумаг, представители Госпогранслужбы могут отказать в пересечении границы. Поэтому крайне важно подготовить полный пакет документов, заранее согласовав поездку с работодателем.

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Источники:24tv.ua, korrespondent.net

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