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Прогноз погоды на 3 и 4 мая 2025 года в Украине: основные тенденции, снижение температуры, осадки, рекомендации для жителей.
Прогноз погоды на 3 и 4 мая 2025 года в Украине: основные тенденции, снижение температуры, осадки, рекомендации для жителей.
Общество
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Заметное снижение температуры на выходных: прогноз погоды на 3 и 4 мая 2025 в Украине

Майские выходные — время, когда украинцы планируют отдых на природе, выезды за город и дачные работы. Однако погодные условия могут внести коррективы в эти планы. По данным синоптиков, 3 и 4 мая 2025 года ожидается заметное снижение температуры и увеличение вероятности осадков в различных регионах страны.

В этой статье DNEWS представляет подробный прогноз погоды на 3 и 4 мая 2025 года для ключевых городов Украины, основанный на актуальных данных. Мы рассмотрим температурные показатели, вероятность осадков и другие метеорологические особенности, чтобы вы могли спланировать свой отдых с максимальным комфортом.

Общие климатические тенденции на 3 и 4 мая 2025 года

Согласно прогнозам, в первые выходные мая 2025 года Украина окажется под влиянием циклонической активности, что приведет к понижению температуры и увеличению вероятности осадков. Среднесуточные температуры будут варьироваться от +10°C до +18°C в зависимости от региона. Ветер преимущественно северо-западный, умеренный.

Особое внимание следует уделить северным и западным областям, где возможны заморозки на поверхности почвы, особенно в ночное время. Такие условия могут негативно повлиять на сельскохозяйственные культуры и растения, требующие защиты от холода.

Прогноз погоды по регионам Украины

Погодные условия на 3 и 4 мая 2025 года будут различаться в зависимости от региона. Ниже представлен детальный прогноз для ключевых городов Украины.

Киев

3 мая в столице ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Температура воздуха составит от +8°C утром до +16°C днем. Ветер северо-западный, 5 м/с. 4 мая прогнозируется пасмурная погода с дождями, температура от +7°C до +14°C.

Львов

Во Львове 3 мая ожидается облачная погода с прояснениями и возможными кратковременными дождями. Температура воздуха от +7°C до +15°C. 4 мая прогнозируется пасмурная погода с дождями, температура от +6°C до +12°C.

Харьков

В Харькове 3 мая ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Температура воздуха от +9°C до +17°C. 4 мая прогнозируется пасмурная погода с дождями, температура от +8°C до +13°C.

Одесса

На юге страны, в Одессе, 3 мая ожидается облачная погода с прояснениями, температура от +12°C до +20°C. 4 мая прогнозируется пасмурная погода с дождями, температура от +11°C до +18°C.

Днепр

В Днепре 3 мая ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, температура от +10°C до +18°C. 4 мая прогнозируется пасмурная погода с дождями, температура от +9°C до +14°C.

Симферополь

В Симферополе 3 мая ожидается облачная погода с прояснениями, температура от +11°C до +19°C. 4 мая прогнозируется пасмурная погода с дождями, температура от +10°C до +16°C.

Рекомендации для жителей Украины

Учитывая прогнозируемое снижение температуры и увеличение осадков, рекомендуется:

  • Планировать мероприятия на свежем воздухе с учетом возможных погодных изменений.
  • Подготовить теплую одежду и защиту от дождя при выходе на улицу.
  • Садоводам и огородникам принять меры по защите растений от возможных заморозков, особенно в северных и западных регионах.
  • Водителям быть осторожными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости и скользких участков.

Как спланировать выходные

Погода на 3 и 4 мая 2025 года в Украине будет характеризоваться снижением температуры и увеличением вероятности осадков. Особенно внимательными следует быть жителям северных и западных регионов, где возможны заморозки. Планируя выходные, учитывайте погодные условия и принимайте необходимые меры для обеспечения комфорта и безопасности.

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