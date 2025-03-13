Зарплаты чиновников выше средних в Украине в 3-10 раз: подробности

Пока украинцы уже четвертый год борются с превосходящим врагом и пытаются выжить в условиях замороженных социальных стандартов, оклады государственных служащих продолжают расти. Сегодня их зарплаты в несколько раз превышают среднюю по стране от трех до десяти раз.

Минимальная зарплата, согласно Бюджетной декларации, утвержденной правительством в середине прошлого года, будет оставаться неизменной по меньшей мере до 2027 года. Как пояснил народный депутат Богдан Кицак, рост «минималки» сейчас заблокирован из-за договоренностей с МВФ и Всемирным банком. Повышение этой ставки потребует пересмотра всего фонда оплаты труда госслужащих, что существенно повлияет на госбюджет.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, заработная плата госслужащих выросла на 40,9% и в настоящее время в среднем составляет 54,4 тыс. грн. Только за год их оклады выросли на 15 тысяч. грн.

Еще более ощутимый рост зафиксирован среди руководства центральных органов власти – в среднем их зарплата достигла 117,6 тыс. грн, что на 24,5% больше, чем в прошлом. Это в несколько раз превышает средний уровень доходов рядовых украинцев.

В правительстве отчитываются о сокращении количества госслужащих на 30% за последние три года. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, численность чиновников уменьшилась более чем на 30 тысяч человек, что, по мнению правительства, помогло сэкономить бюджетные средства.

Впрочем, народный депутат Нина Южанина называет подобные заявления манипуляцией. По ее словам, в 2025 году расходы госбюджета на оплату труда служащих министерств, агентств и служб (без учета силовых структур) составят 188 млрд грн. Для сравнения: в 2022 году на эти нужды тратили 153 млрд грн, что свидетельствует о росте расходов в 1,2 раза. При этом для отдельных учреждений расходы увеличились еще более существенно — у Счетной палаты почти в 2,8 раза, у Государственного бюро расследований — в 1,5 раза.

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что большинство обещанных правительством реформ системы оплаты труда госслужащих так и не было воплощено в жизнь.

«Мы и дальше финансируем структуры, функции которых часто утратили актуальность или выполняются формально. Содержим помещение, финансируем рабочие места чиновников, занимающихся разработкой нормативных актов, из которых многие впоследствии признаются ненужными», — подчеркнул Гетманцев. Он добавил, что финансирование происходит по старым схемам, часто без прозрачности и справедливости, а формальные сокращения штата мало влияют на реальные расходы государства.

Таким образом пока страна находится в состоянии войны, украинские чиновники продолжают получать стабильно высокие зарплаты, значительно превышая средний уровень доходов в стране.