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Общество
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Зарплаты растут, но работников не хватает: как украинские фирмы справляются с дефицитом кадров

В Украине наблюдается обострение дефицита кадров, однако значительное повышение зарплат доступно только в некоторых отраслях, поскольку финансовые ресурсы компаний ограничены. Многие предприятия выбирают путь автоматизации, поскольку в долгосрочной перспективе это позволяет снизить затраты на оплату труда.

Об этом сообщила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, пишет Oboz.ua. За неимением квалифицированных кадров некоторые компании активно внедряют автоматизацию процессов, пытаясь преодолеть кадровый кризис с помощью новейших технологий.

По словам Пашкиной, проблема нехватки работников продолжается уже больше десяти лет. Ситуация усложнилась из-за нескольких ключевых факторов:

  1. COVID-19 и его последствия – пандемия привела к значительным потерям среди трудоспособного населения;
  2. Война и эмиграция – с началом полномасштабного вторжения миллионы украинцев уехали в поисках безопасности;
  3. Мобилизация – значительное количество украинцев переходит с гражданского рынка труда на военную службу;
  4. Демографический кризис – Украина занимает первое место по уровню смертности и низкому уровню рождаемости, что ведет к сокращению численности потенциальных работников.

В ответ на нехватку работников работодатели вынуждены адаптировать свои стратегии по привлечению кадров. Они внедряют социальные пакеты, предлагают медицинское страхование, оплачиваемые обеды, услуги корпоративного психолога, а также программы обучения и развития карьеры.

Однако повышение зарплат не всегда реалистично. «Есть операционная маржа, и больше за нее мы не сможем платить. Некоторые компании имеют финансовые возможности для повышения зарплат, другие уже не имеют», – объясняет Пашкина.

Но автоматизация требует больших инвестиций, что делает повышение зарплат менее вероятным. «Если предприятие вкладывает значительные средства в модернизацию, поднять зарплату, например сторожу, будет трудно», – отмечает эксперт.

Несмотря на дефицит кадров, средняя зарплата в Украине за 2024 г. выросла на 23,1%. Наибольшее повышение наблюдалось в следующих областях:

  • ІТ и телекоммуникации – около 52,5 тыс. грн;
  • Авиационный транспорт – 43,9 тыс. грн;
  • Финансы и страхование – 41,4 тыс. грн.

Из-за дефицита кадров работодатели все чаще внедряют автоматизацию процессов. К примеру, в магазинах появились автоматические ценники и кассы самообслуживания из-за нехватки продавцов и кассиров. Производственные предприятия и склады также инвестируют в роботизацию, поскольку найти новых работников становится все сложнее.

Ранее мы рассказывали, в каких областях в Украине зарплаты выросли на 100%.

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