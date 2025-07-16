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Зеленский подписал закон о множественном гражданстве в Украине. Какие изменения ждут граждан Украины и иностранных граждан.
Зеленский подписал закон о множественном гражданстве в Украине. Какие изменения ждут граждан Украины и иностранных граждан.
Общество
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Зеленский легализовал множественное гражданство: кого это коснется

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит в Украине институт множественного гражданства. Согласно новому законодательству, украинцы смогут официально иметь паспорта двух и более стран. Однако при соблюдении определенных условий. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

Закон впервые регулирует на законодательном уровне вопрос множественного гражданства и вводит понятие «множественное гражданство». Оно подразумевает принадлежность человека к гражданству нескольких государств одновременно.

Что предусматривает закон

Для граждан Украины:

  • Наличие иностранного гражданства не будет угрожать потере украинского (если другое государство входит в перечень стран, определенных правительством).
  • Возможность получения гражданства другой страны без отказа от украинского (при условии, что другое государство также указано в перечне).

Для граждан других стран:

  • Упрощенная процедура получения гражданства Украины для лиц украинского происхождения.
  • Возможность получить украинское гражданство без отказа от гражданства других стран, кроме государства-агрессора.
  • Упрощенная процедура получения гражданства для иностранных граждан, проходящих военную службу в Украине, и для лиц, преследуемых по политическим мотивам в их странах.

Важные условия

Лицо, которое имеет гражданство другой страны, но является гражданином Украины, на территории Украины будет признаваться только гражданином Украины. Закон не открывает двери для всех стран. Список будет составлен с учетом безопасности и интересов Украины. Множественное гражданство с государствами-агрессорами (например, с РФ) запрещено. Также для госслужащих и судей многогражданство остается запрещенным.

Закон был принят как ответ на демографические вызовы и вызовы безопасности. А также для поддержания связи с миллионами украинцев за рубежом. Документ также направлен на упрощение процесса для украинцев, проживающих за границей, и для этнических украинцев, которые никогда не имели гражданства Украины.

Ранее мы писали о том, что в Украине начали признавать обучение школьников за границей: закон вступил в силу.

Фото: president.gov.ua

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