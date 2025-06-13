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Президент Зеленский подписал указ о службе медиков в ВСУ, изменив правила назначения. Как это повлияет на медработников в армии?
Президент Зеленский подписал указ о службе медиков в ВСУ, изменив правила назначения. Как это повлияет на медработников в армии?
Общество
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Зеленский подписал указ о службе медиков в ВСУ: ключевые изменения

13 июня 2025 года, Киев – Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит важные изменения в Положение о прохождении военной службы гражданами Украины в Вооруженных Силах Украины (ВСУ). Эти изменения касаются в первую очередь медицинского персонала. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на опубликованный на сайте Офиса президента указ №397.

Так, теперь нельзя назначать людей на военные должности, не связанные с медицинской, фармацевтической или реабилитационной помощью. Это касается даже военного положения, если человек не имеет соответствующего образования. Исключение — добровольцы, которые согласны занять такие должности.

Также указ вводит новое правило для офицеров. Военные рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят службу по мобилизации или контракту, могут быть назначены на офицерские должности. Это возможно, если они обладают магистерским образованием в медицине, фармацевтике, психологии, реабилитации или протезировании. Эти специалисты могут быть направлены в медицинские, психологические и реабилитационные подразделения ВСУ.

Кроме того, указом вводится присвоение звания младшего лейтенанта запаса для граждан, имеющих высшее образование в медицине или фармацевтике. Эти специалисты смогут занять соответствующие военные должности.

Зеленский стремится улучшить работу медицинской службы ВСУ, повысив квалификацию специалистов.

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Фото: Пресслужба президента Украины

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