Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам с пасхальным поздравлением, подчеркнув силу веры, сплочённость народа и надежду на мир. Об этом пишет DNEWS со ссылкой на Telegram Владимира Зеленского.

Он отметил, что Пасха — это день, к которому стремятся миллионы, и который особенно важен сейчас, когда над страной сгущаются тучи войны.

«Это свет среди темноты. Напоминание: зло имеет свой час, а у Бога — свой день», — сказал президент. Он подчеркнул, что эти слова особенно отзываются в сердцах украинцев, переживших уже более 1150 дней полномасштабной войны.

Зеленский напомнил о трагических событиях: обстрелах городов, ударах по детским площадкам, жертвах в Сумах, Кривом Роге, Харькове, Одессе, Днепре и других украинских городах. Он признался, что сам не раз задавал Богу вопросы — за что всё это, и когда настанет тишина.

«Когда разум не находит ответов, говорит сердце. Оно не позволяет опустить руки. Оно ведёт к свету», — отметил он.

Зеленский рассказал, как в такие моменты человек обретает силу в взглядах родных, в поддержке близких и даже незнакомцев. Именно это единство — воля, стойкость, человечность и неравнодушие — он назвал проявлением Божьего присутствия в каждом украинце.

«Мы знаем, за что боремся, за кого стоим, ради кого не сдаёмся», — добавил Зеленский.

Он выразил надежду, что настанет день мира, день Украины, когда все снова соберутся вместе — за одним столом, в спокойной и мирной стране.

«Мы вместе молимся. Мы вместе боремся. Мы едины. Особенно сегодня — когда Пасху празднуют все христианские конфессии одновременно», — сказал президент.

Владимир Зеленский помолился за украинских воинов, за пленных, за всех, кто помогает другим и сохраняет страну. Он упомянул врачей, спасателей, учителей и волонтёров. Особые слова были обращены к детям — тем, кто заслуживает счастливого детства, и к родителям — тем, кто мечтает о спокойной старости.

«Наш путь очень тяжёлый. Но мы его проходим. И каждое утро находим в себе силы идти дальше», — заявил он.

Президент призвал черпать энергию в простых вещах: детской улыбке, голосе матери, воспоминаниях о тех, кто жертвовал собой ради других, и в победах украинцев. Он отметил, что вдохновением остаются и книги, музыка, стихи, культура, и, конечно же, сама Пасха — символ надежды и воскресения.

В завершение Зеленский подчеркнул, что всё, что летит в украинцев — не разрушит их, а станет основой нового будущего.

«Когда побеждает не только оружие, а дух. Наш дух. Пусть так и будет. Пусть будет мир. Пусть будет Украина. Христос воскрес! Воистину воскрес!» — сказал президент.

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