Общество
Время чтения 1 мин.

Зеленский выразил соболезнования Португалии после трагедии с фуникулёром Glória в Лиссабоне

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с катастрофой фуникулёра Glória, произошедшей в центре Лиссабона и унесшей жизни людей. Он передал слова поддержки семьям погибших. А также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате аварии. Об этом сообщает DNEWS.

В официальном заявлении, размещённом в социальной сети «Х», глава украинского государства отметил, что от имени всего украинского народа выражает глубокую скорбь и поддержку президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе, премьер-министру Луишу Монтенегру и португальскому обществу в целом.

«В эти трагические часы мы молимся вместе с португальским народом и разделяем его боль», — подчеркнул Зеленский.

Вечером 3 сентября в Лиссабоне произошло серьёзное происшествие. Фуникулёр Glória, один из символов столицы Португалии, сошёл с рельсов. По последним данным, подтвержденным властями, погибли как минимум 15 человек, более 25 получили травмы, из них не менее девяти — в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работали спасательные службы, продолжая разбор завалов и эвакуацию пострадавших. Некоторые пассажиры оказались заблокированы внутри вагонов и были эвакуированы через окна.

Согласно сообщениям CNN Portugal, к расследованию трагедии подключена Бригада по расследованию убийств Судебной полиции. Причины аварии выясняются. Компания Carris, оператор линии, задействовала все экстренные ресурсы для реагирования.

Фуникулёр Glória, введённый в эксплуатацию в 1885 году, считается одной из главных туристических достопримечательностей Лиссабона и способен перевозить до 42 человек. Он соединяет нижнюю часть города с районом Байрру-Алту и ежедневно перевозит сотни пассажиров, включая туристов.

Ранее мы писали о том, что Зеленский готов к компромиссу, приемлемому для общества.

