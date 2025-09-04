Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с катастрофой фуникулёра Glória, произошедшей в центре Лиссабона и унесшей жизни людей. Он передал слова поддержки семьям погибших. А также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате аварии. Об этом сообщает DNEWS.

Deeply saddened by the tragic accident with Glória elevator in Lisbon, which caused dozens of fatalities and left more than 25 people injured.



On behalf of the Ukrainian people, I extend heartfelt condolences to the families of the victims, to President Marcelo Rebelo de Sousa,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 3, 2025

В официальном заявлении, размещённом в социальной сети «Х», глава украинского государства отметил, что от имени всего украинского народа выражает глубокую скорбь и поддержку президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе, премьер-министру Луишу Монтенегру и португальскому обществу в целом.

«В эти трагические часы мы молимся вместе с португальским народом и разделяем его боль», — подчеркнул Зеленский.

Вечером 3 сентября в Лиссабоне произошло серьёзное происшествие. Фуникулёр Glória, один из символов столицы Португалии, сошёл с рельсов. По последним данным, подтвержденным властями, погибли как минимум 15 человек, более 25 получили травмы, из них не менее девяти — в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работали спасательные службы, продолжая разбор завалов и эвакуацию пострадавших. Некоторые пассажиры оказались заблокированы внутри вагонов и были эвакуированы через окна.

Согласно сообщениям CNN Portugal, к расследованию трагедии подключена Бригада по расследованию убийств Судебной полиции. Причины аварии выясняются. Компания Carris, оператор линии, задействовала все экстренные ресурсы для реагирования.

Фуникулёр Glória, введённый в эксплуатацию в 1885 году, считается одной из главных туристических достопримечательностей Лиссабона и способен перевозить до 42 человек. Он соединяет нижнюю часть города с районом Байрру-Алту и ежедневно перевозит сотни пассажиров, включая туристов.

