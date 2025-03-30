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В декларации за 2024 год президент Зеленский указал более 15 млн грн дохода. Почему увеличились доходы семьи — в официальных данных Офиса президента.
В декларации за 2024 год президент Зеленский указал более 15 млн грн дохода. Почему увеличились доходы семьи — в официальных данных Офиса президента.
Общество
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Зеленский задекларировал 15 миллионов: почему выросли доходы семьи президента

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2024 год. В документе указано, что семья главы государства получила более 15 миллионов гривен. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на Офіс Президента.

Согласно официальным данным, общий доход семьи составил 15 286 193 гривны. Эта сумма включает заработную плату, банковские проценты, поступления от аренды недвижимости и доход от погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В частности, 6 700 661 гривну семья получила как совокупный доход от заработной платы, аренды и вкладов. Еще 8 585 532 гривны поступили от погашения ОВГЗ.

Сравним задекларированные суммы за последние три года:

ГодСумма доходаКомментарий
20223 692 683 грнСнижение из-за войны
202312 423 008 грнЧастичное восстановление
202415 286 193 грнПолное возвращение аренды и ОВГЗ

В 2022 году доходы сократились из-за приостановки аренды на фоне полномасштабного вторжения РФ. В 2023 году началась стабилизация, а в 2024-м арендные поступления полностью восстановились.

В комментарии Офиса президента поясняется, что рост доходов произошёл исключительно за счёт восстановления арендных платежей. Других существенных изменений не зафиксировано.

Уточняется:

  • недвижимость осталась без изменений
  • новых транспортных средств не приобреталось
  • активы не менялись
  • остатки средств практически не изменились

Это означает, что семья президента не увеличивала свои активы, а лишь восстановила предыдущие источники дохода.

Официальные источники дохода включали:

  • заработную плату
  • банковские проценты
  • арендную плату
  • погашение ОВГЗ

Ранее мы писали, что Зеленский поручил своей команде подготовку к выборам после прекращения огня.

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