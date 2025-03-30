Зеленский задекларировал 15 миллионов: почему выросли доходы семьи президента

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2024 год. В документе указано, что семья главы государства получила более 15 миллионов гривен. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на Офіс Президента.

Согласно официальным данным, общий доход семьи составил 15 286 193 гривны. Эта сумма включает заработную плату, банковские проценты, поступления от аренды недвижимости и доход от погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В частности, 6 700 661 гривну семья получила как совокупный доход от заработной платы, аренды и вкладов. Еще 8 585 532 гривны поступили от погашения ОВГЗ.

Сравним задекларированные суммы за последние три года:

Год Сумма дохода Комментарий 2022 3 692 683 грн Снижение из-за войны 2023 12 423 008 грн Частичное восстановление 2024 15 286 193 грн Полное возвращение аренды и ОВГЗ

В 2022 году доходы сократились из-за приостановки аренды на фоне полномасштабного вторжения РФ. В 2023 году началась стабилизация, а в 2024-м арендные поступления полностью восстановились.

В комментарии Офиса президента поясняется, что рост доходов произошёл исключительно за счёт восстановления арендных платежей. Других существенных изменений не зафиксировано.

Уточняется:

недвижимость осталась без изменений

новых транспортных средств не приобреталось

активы не менялись

остатки средств практически не изменились

Это означает, что семья президента не увеличивала свои активы, а лишь восстановила предыдущие источники дохода.

Официальные источники дохода включали:

заработную плату

банковские проценты

арендную плату

погашение ОВГЗ



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