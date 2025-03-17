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Общество
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Зимняя резина в теплое время года: когда менять и могут ли водители в Украине получить штраф

Если на вашем автомобиле не установлены всесезонные шины, следует внимательно следить за температурой и погодой. Это позволит вовремя осуществить их замену на летние.

В правилах дорожного движения, пункт 31.4.5, указано, что минимальная допустимая глубина протектора шин должна составлять не менее: 1,6 мм для легковых автомобилей; 2,0 мм для грузовиков; 2,0 мм для автобусов. Об этом пишет сайт «Эксперт».

В то же время, согласно приложению 7 к ПДД, рекомендуется использовать зимние шины в период с 1 ноября до 31 марта. Следовательно, начиная с 1 апреля, их можно официально заменять на летние.

Можно ли ездить на зимней резине в теплое время года

Эксплуатация зимних шин в теплое время года не только создает угрозу безопасности на дороге, но и является экономически невыгодной. Вот основные причины, почему не стоит использовать зимнюю резину летом:

  • удлинение тормозного пути;
  • ухудшение управляемости и курсовой стойкости автомобиля;
  • быстрый износ протектора;
  • повышенное потребление горючего или заряда батареи.

При какой температуре следует производить замену шин на авто

Зимние шины предназначены для эксплуатации при температуре не выше +7 °C. Поэтому, если среднесуточная температура в течение недели стабильно держится на уровне +5 °C, пора переходить на летнюю резину.

Грозит ли штраф за использование зимних шин в теплое время года

В Украине пока отсутствует штраф за использование зимних шин в летний период, но водители могут получить наказание за резину, которая не соответствует техническим нормам. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 20-40 необлагаемых минимумов, а при повторном случае возможно даже лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

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