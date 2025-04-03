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Спорт
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19-летняя чешская сенсация не дал Джоковичу выиграть 100-й титул и опередил украинца в историческом рейтинге

19-летняя чешская сенсация не дал Джоковичу выиграть 100-й титул и опередил украинца в историческом рейтинге

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик сенсационно одолел серба Новака Джоковича в финале супертурнира серии «Мастерс» в американском Майами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Miami Open, ATP Masters 1000, мужчины, финал

Якуб Меншик (Чехия) — Новак Джокович (Сербия) — 7:6, 7:6

Если бы Джокович выиграл этот финал, он добыл бы свой 100-й трофей в карьере. Но на пути стал 19-летний чех Меншик, который занимал 54-е место в рейтинге ATP.

Начинал турнир с первого раунда, чех на пути к финалу одолел в частности двух теннисистов из топ-10 мирового рейтинга: британца Джека Дрейпера во втором круге, а также американца Тейлора Фрица — в полуфинале. Джокович и Меншик имели наибольшую разницу в возрасте в истории финалов ATP 1000 — 18 лет и 102 дня.

Начало матча в Майами перенесли почти на четыре часа из-за обильного ливня. Джокович начал матч неудачно, уступив свою подачу уже во втором гейме. Однако в середине сета он смог взять очко на подаче соперника и довести игру до тай-брейка. Там Меншик уверенно стартовал со счета 5:0 и не позволил сербу отыграться.

Во втором сете оба теннисиста надежно защищали свои подачи. Однако на тай-брейке, при счете 4:3 в пользу Меншика, Джокович проиграл два розыгрыша на своей подаче. Чех воспользовался второй из трех возможностей для победы и успешно завершил матч в свою пользу.

В свои 19 лет и 210 дней Меншик стал девятым самым молодым чемпионом турниров серии «Мастерс». Он опередил украинца Андрея Медведева, который в 19 лет и 250 дней выиграл титул в Гамбурге (1994 год).

Зато Джокович провел свой 142-й финальный поединок в карьере, в котором боролся за 100-й титул. Ранее лишь два игрока в истории добирались до отметки в 100 и более чемпионских трофеев: американец Джимми Коннорс (110) и швейцарец Роджер Федерер (103).

Победа в финале в Майами принесла Меншику 1 124 380 долларов США призовых и 1000 рейтинговых очков. В обновленной мировой классификации он поднялся на 24-е место. Джокович заработал 597 890 долларов и 650 рейтинговых очков. Серб сохранил за собой пятую строчку в рейтинге.

19-летняя чешская сенсация не дал Джоковичу выиграть 100-й титул и опередил украинца в историческом рейтинге

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