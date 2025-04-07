5 спектаклей в театре Франко, из которых выходишь другим человеком

Что посмотреть в театре Франко в Киеве (фото: ft.org.ua/performances/beztalanna)

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко — это не просто один из старейших и самых известных театров столицы, а настоящая кузница эмоций и глубинных переживаний. Здесь создаются спектакли, которые оставляют след в сердце каждого зрителя и заставляют выйти из театра другим человеком.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти постановках, которые особенно впечатляют и меняют восприятие мира вокруг.

«Конотопська відьма»

Спектакль «Конотопська відьма», адаптированный по одноименной повести Г. Квитки-Основьяненко, погружает зрителя в атмосферу казацкой эпохи, рассказывая историю о городке Конотоп, его казацкой старшине, а также главных персонажей — сотника Никиту Уласовича Забреху, его писаря Прокопа Григорьевича Пистряка и ведьму Евдоху Зубиху.

Уникальное сочетание классической украинской литературы с современными театральными тенденциями принесло спектаклю международное признание.

Кадры из спектакля «Конотопська відьма» (фото: ft.org.ua)

Режиссер Иван Урывский, один из самых ярких современных украинских театральных деятелей, внес новое видение этой классики, соединив ее с актуальными театральными трендами.

Его интерпретация «Конотопської відьми» отмечается креативным подходом, живыми актерскими performances и умением органично сочетать народную культуру с современными театральными средствами.

Спектакль не только получил популярность на украинских сценах, но и получил положительные отзывы на международных театральных фестивалях.

«Безталанна»

Одна из самых известных драматических постановок, созданных под руководством выдающегося украинского режиссера Ивана Урывского. В центре сюжета — классический любовный треугольник, изображенный Иваном Карпенко-Карим через образы Варки, Игната и Софии. Однако благодаря инновационному подходу Ивана Урывского, знакомая история приобретает новое, глубокое звучание.

Кадры из спектакля «Безталанна»(фото: ft.org.ua)

Режиссерский взгляд на этот вечный вопрос любви и любви раскрывает их многогранность и безграничность, напоминая, что настоящее чувство открывается только тем, кто готов познать его глубину. Спектакль демонстрирует, как любовь пронизывает наше существование.

«Слуга двох панів»

Комедийный спектакль, поставленный талантливым режиссером Давидом Петросяном, поражает своей оригинальностью и множеством захватывающих комических ситуаций.

«Слуга двох панів» — это шедевр итальянского драматурга XVIII века Карло Гольдони (1707-1793). Впервые в своем окончательном варианте комедия была представлена труппой Медебака летом 1749 года в Милане.

Кадры из спектакля «Слуга двох панів»(фото: ft.org.ua)

Главный герой, Труффальдино, подобно своему автору, осознает, что жить, любить и бороться за свое счастье нужно именно сейчас, в каждое мгновение, которое даровано человеку. Ведь другого шанса уже не будет.

«Візит»

Еще одна замечательная постановка, созданная режиссером Давидом Петросяном, является адаптацией культовой пьесы швейцарского классика Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы».

События спектакля разворачиваются вокруг возвращения богатой женщины Глории в родной город, где она планирует отомстить за старые обиды. Местные жители, охваченные жадностью и страхом, вынуждены выбирать между нравственностью и личной выгодой. Петросян мастерски переносит темы пьесы на современную сцену, подчеркивая актуальность конфликта между человеческими стремлениями и этическими нормами.

Кадры из спектакля «Візит»(фото: ft.org.ua)

Спектакль приобретает особую эмоциональную глубину благодаря великолепной актерской игре Натальи Сумской и Богдана Бенюка. Режиссерское мастерство Петросяна делает постановку чрезвычайно актуальной. Это не просто спектакль, а мощный культурный опыт, который заставляет зрителей задуматься над важными моральными вопросами.

«Тартюф»

«Тартюф, или Обманщик» Мольера является одной из самых выдающихся пьес театральной истории, которая уже 360 лет продолжает оставаться на мировых сценах.

Ее сюжет хорошо известен поклонникам театра: под видом набожности Тартюф проникает в семью богатого господина Оргона. Ослепленный его «благочестием», отец семьи становится бездумным исполнителем воли этого лицемерного мошенника, который ловко манипулирует им с помощью своих религиозных проповедей.

Кадры из спектакля «Тартюф» (фото: ft.org.ua)

Эта комедия, которая сочетает остроумие и социальную остроту, мастерски разоблачает лицемерие, показывая, как легко можно обмануть даже самые высокие моральные принципы.

Режиссер-постановщик Дмитрий Богомазов выводит на сцену классическую историю, делая ее актуальной и живой для современного зрителя.