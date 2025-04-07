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«А вдруг я все испорчу?» Как преодолеть неловкость во время первого интима с новым партнером

"А вдруг я все испорчу?" Как преодолеть неловкость во время первого интима с новым партнером

Как преодолеть неловкость во время первого секса с новым партнером (фото: freepik.com)

Первый интим с новым партнером может вызвать не только любопытство, но и страх, тревогу, неловкость. И это нормально. Но если волнение блокирует желание или создает эмоциональный барьер, стоит знать, как помочь себе — без стеснения, паники или спешки.

Как не нервничать во время первого секса с новым партнером и преодолеть неловкость, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Первая интимная близость — это всегда немного волнительно. Даже если между вами есть симпатия, а атмосфера складывается идеально, мозг может начать паниковать: «А если я сделаю что-то не так?», «Что он/она подумает?», «Как расслабиться?»

Эта неловкость — абсолютно нормальная. Но если хочется, чтобы все прошло максимально комфортно, вот несколько советов:

Не гоните чувство, а примите его

Волнение — это не ваш враг. Это показатель того, что вам не безразлично. Не надо силой прогонять неловкость, лучше воспринимать ее как естественную часть момента.

Не торопитесь

Главное правило первого интима — никакой спешки. Дайте себе и партнеру время привыкнуть друг к другу, насладиться прикосновениями и атмосферой.

«Напряжение чаще всего возникает именно из-за ощущения, что «надо что-то срочно делать», — объясняет эксперт.

Дышите и расслабляйте тело

Если чувствуете скованность, сделайте глубокий вдох-выдох и немного расслабьте мышцы. Ощущение контроля над телом помогает справиться с нервами.

Говорите

Нет, не о налогах или погоде. А о своих ощущениях и эмоциях.

«Ты мне очень нравишься, но я немного волнуюсь», «Хочу, чтобы нам обоим было хорошо, давай просто будем слушать друг друга?» Даже одно такое предложение может снять напряжение», — советует сексолог.

Не зацикливайтесь на «идеальности»

Ни одна первая близость не бывает как в кино. Это может быть неуклюже, кто-то может неудобно раздеться, упасть или смешно запутаться в одежде.

«И это нормально! Относитесь ко всему проще — с юмором и легкостью», — отмечает специалист.

Наслаждайтесь моментом

Вместо того чтобы анализировать свои движения и вид, сфокусируйтесь на ощущениях и партнере. Ведь суть первого интима — не в технике, а в эмоциональном контакте.

«Главное правило: никто не идеален, но если есть взаимный комфорт и доверие — все получится отлично», — резюмирует Виталий Курсик.

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