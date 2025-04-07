«А вдруг я все испорчу?» Как преодолеть неловкость во время первого интима с новым партнером

Как преодолеть неловкость во время первого секса с новым партнером (фото: freepik.com)
Первый интим с новым партнером может вызвать не только любопытство, но и страх, тревогу, неловкость. И это нормально. Но если волнение блокирует желание или создает эмоциональный барьер, стоит знать, как помочь себе — без стеснения, паники или спешки.
Как не нервничать во время первого секса с новым партнером и преодолеть неловкость, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Первая интимная близость — это всегда немного волнительно. Даже если между вами есть симпатия, а атмосфера складывается идеально, мозг может начать паниковать: «А если я сделаю что-то не так?», «Что он/она подумает?», «Как расслабиться?»
Эта неловкость — абсолютно нормальная. Но если хочется, чтобы все прошло максимально комфортно, вот несколько советов:
Не гоните чувство, а примите его
Волнение — это не ваш враг. Это показатель того, что вам не безразлично. Не надо силой прогонять неловкость, лучше воспринимать ее как естественную часть момента.
Не торопитесь
Главное правило первого интима — никакой спешки. Дайте себе и партнеру время привыкнуть друг к другу, насладиться прикосновениями и атмосферой.
«Напряжение чаще всего возникает именно из-за ощущения, что «надо что-то срочно делать», — объясняет эксперт.
Дышите и расслабляйте тело
Если чувствуете скованность, сделайте глубокий вдох-выдох и немного расслабьте мышцы. Ощущение контроля над телом помогает справиться с нервами.
Говорите
Нет, не о налогах или погоде. А о своих ощущениях и эмоциях.
«Ты мне очень нравишься, но я немного волнуюсь», «Хочу, чтобы нам обоим было хорошо, давай просто будем слушать друг друга?» Даже одно такое предложение может снять напряжение», — советует сексолог.
Не зацикливайтесь на «идеальности»
Ни одна первая близость не бывает как в кино. Это может быть неуклюже, кто-то может неудобно раздеться, упасть или смешно запутаться в одежде.
«И это нормально! Относитесь ко всему проще — с юмором и легкостью», — отмечает специалист.
Наслаждайтесь моментом
Вместо того чтобы анализировать свои движения и вид, сфокусируйтесь на ощущениях и партнере. Ведь суть первого интима — не в технике, а в эмоциональном контакте.
«Главное правило: никто не идеален, но если есть взаимный комфорт и доверие — все получится отлично», — резюмирует Виталий Курсик.