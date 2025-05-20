Арина Соболенко — белорусская теннисистка, в 2025 году ставшая первой ракеткой мира, и одна из самых ярких фигур в современном теннисе. Ее путь к вершинам мирового спорта не был легким, но теперь она является символом силы, упорства и стремления к победам. Соболенко смогла не только покорить корты, но и завоевать признание своей уникальной личностью. В этой статье DNEWS, ссылаясь на RENEWZ и социальные сети спортсменки, расскажет о ее карьере, достижениях, личной жизни и недавно анонсированном влоге для поклонников.

Кто такая Арина Соболенко — пять ключевых фактов

Национальность : белоруска

: белоруска Дата рождения : 5 мая 1998 года

: 5 мая 1998 года Рост : 1,82 м

: 1,82 м Вес : около 80 кг

: около 80 кг Достижения: три титула Большого шлема в одиночном разряде, бывшая №1 в мировом рейтинге

Детство и начало карьеры в Минске: как все началось

Фото: социальные сети Арины Соболенко

Арина Соболенко родилась в Минске, Белоруссия, в спортивной семье. Ее отец, Сергей Соболенко, был профессиональным хоккеистом, и именно он привил ей любовь к спорту. На первых порах в теннисе Арина не выделялась техникой, но привлекала внимание своей силой, мощью и решимостью. Она начала заниматься теннисом в возрасте шести лет, и быстро стала замечена тренерами за свою мощную, но необработанную игру. Ее тренер, Антон Дубров, помогал ей контролировать свою силу и развивать тактическое мышление.

К четырнадцати годам Арина уже принимала участие в турнирах ITF, а к семнадцати регулярно играла на Challenger-турах, демонстрируя стремление не просто выигрывать, а доминировать. Соболенко была известна своей мощной игрой, эмоциональностью и решимостью. С самого начала своей карьеры она решила не останавливаться на достигнутом.

Путь к успеху: титулы, рекорды и соперницы

Фото: Reuters

С 2023 года Арина Соболенко окончательно закрепила за собой титул одной из ведущих теннисисток мира. В 2023 году она выиграла свой первый титул Большого шлема на Australian Open, победив в эмоциональном финале Елену Рыбакину. В 2024 году она успешно защитила этот титул, а также выиграла US Open, став одной из самых сильных фигур на профессиональном теннисном круге.

Тем не менее, 2025 год принес некоторую неудачу на Australian Open, где она уступила Мэдисон Кийс в финале. Несмотря на это поражение, Арина продемонстрировала силу духа и уже в 2025 году выиграла турниры WTA-1000 в Мадриде, Майами и WTA-500 в Брисбене.

Ее главными конкурентками на корте являются такие теннисистки, как Ига Швентек, Елена Рыбакина и новое российское поколение, например, Мирра Андреева, которая также представляет собой серьезную угрозу в мировом рейтинге.

Личная жизнь: любовь, потери и новая сила

Арина и Георгиос. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

Арина Соболенко всегда была известна своей решимостью и силой на корте, но за пределами теннисных арен она также пережила серьезные личные трагедии. В 2024 году она пережила тяжелую утрату: ее бывший партнер, хоккеист НХЛ Константин Кольцов, покончил с собой. Эта трагедия потрясла не только ее, но и всю спортивную общественность. Несмотря на личную боль, Арина продолжала выступать на турнирах, что продемонстрировало ее невероятную эмоциональную стойкость и профессионализм.

После этого Соболенко начала отношения с бразильским предпринимателем Георгиосом Фрагулисом, основателем сети магазинов Açaí Oakberry. Он стал для нее важной поддержкой как в личной жизни, так и на спортивных аренах. Они часто проводят время вместе, путешествуют и активно делятся своим временем в социальных сетях.

Влог и новая страница в жизни

Арина Соболенко анонсировала, что в ближайшее время она запустит свой влог для фанатов. Она давно высказывала желание создать видеоконтент, и на свой день рождения, 5 мая, она получила видеотехнику в подарок от своей команды — тренера Антона Дуброва и спарринг-партнера Андрея Василевского. Влог позволит ее поклонникам заглянуть за кулисы ее жизни и работы, и, возможно, станет новым способом общения с фанатами.

Питание, тренировки и рекламные контракты: как все устроено

Арина Соболенко также известна своей дисциплиной в отношении питания и тренировок. Ее режим включает кардио, теннисные тренировки, силовые упражнения, а также ментальные практики, такие как медитация и дыхательные упражнения. Ее питание ориентировано на растительную пищу с ограничением сахара и глютена.

Соболенко также активно сотрудничает с такими брендами, как Nike и Wilson, и является частью международных рекламных кампаний. Она не просто теннисистка, а также влиятельная фигура в мире маркетинга, используя свою платформу для продвижения здоровья и силы.

Будущее: что ждет Арину Соболенко

В 2025 году Соболенко продолжит свои выступления на крупнейших турнирах, таких как Уимблдон и Французское открытие, и готовится к Олимпиаде 2028 года. Специалисты считают ее одним из фаворитов на новые титулы, благодаря ее выдающейся физической форме и психической стойкости.

Ранее мы писали о том, что Элина Свитолина выиграла турнир WTA без единого проигранного сета.