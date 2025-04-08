«Арсенал» — «Реал», «Бавария» — «Интер»: полное расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

8 апреля, после почти месячно перерыва (последние игры 1/8 финала состоялись 12 марта) возвращается Лига чемпионов. Во вторник будут сыграны два первых четвертьфинальных поединка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Только восемь команд остались в гонке за самый престижный клубный трофей континента.

Полный список четвертьфинальных пар выглядит так:

Сегодня на поле выйдут соперники из первой и второй пары. Оба матча — в Лондоне и Мюнхене — состоятся параллельно и начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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Футбольный вечер начнется с предматчевой студии в 21:00. Матч «Арсенал» — «Реал» будут комментировать Александр Новак и Виталий Кравченко. На поединке «Бавария» — «Интер» будут работать Владимир Кобельков и Виталий Похвала.

Анонс матчей 8 апреля

Поединок «Арсенал» — «Реал» мог бы стать украинским дерби в четвертьфинале ЛЧ, хотя встреча на поле голкипера «сливочных» Андрея Лунина и защитника «канониров» Александра Зинченко с самого начала выглядела маловероятной. Теперь известно, что она не состоится точно.

Украинский вратарь получил повреждение в полуфинальном матче Кубка Испании против «Реал Сосьедада» и не попал в заявку своей команды на поединок ЛЧ. Прогнозируется, что место в воротах мадридцев займет основной вратарь Тибо Куртуа, который уже готов вернуться на поле, а его дублером будет 19-летний Фран Гонсалес. Именно он провел поединок против «Валенсии» (1:2) в рамках Ла Лиги в субботу.

Для «Арсенала» — ЛЧ остается единственным турниром, в котором клуб сохраняет шанс на победу. Из Кубка Англии и Кубка лиги «канониры» вылетели, а в АПЛ уже нереально догнать ушедший в отрыв «Ливерпуль».

«Реал» ранее в плей-офф ЛЧ без особых проблем одолел «Манчестер Сити» и скандально прошел «Атлетико». Сейчас действующий обладатель трофея все еще остается одними из главных фаворитов на выход в финал в своей турнирной сетке. Однако четыре пропущенных на «Сантьяго Бернабеу» в Кубке Испании и поражение от «Валенсии» в чемпионате — заставляют фанатов «сливочных» нервничать перед четвертьфиналом.

«Арсенал» уже выбивал «Реал» из чемпионской лиги в единственном в их истории еврокубковом противостоянии. Произошло это в 1/8 финала ЛЧ-2005/06. Тогда «канониры» победили в первом матче в Мадриде (1:0), а ответная игра в Лондоне завершилась нулевой ничьей.

Матч «Реал» — «Арсенал» в 2006-м (фото: arsenal.com)

«Бавария» — «Интер». Оба клуба в своих национальных чемпионатах уверенно шагают к очередным титулам. В отличие от соперников из первой пары, они имеют немалую историю встреч в самом престижном еврокубковом турнире: провели между собой 9 матчей, 5 из которых выиграла «Бавария», 4 — «Интер», а еще один завершился вничью.

Команды, в частности, играли между собой в финале сезона-2009/10: тогда «Интер» победил со счетом — 2:0. Впрочем, в последнем противостоянии победу праздновал мюнхенский клуб — в групповом раунде ЛЧ-2022/23 немцы победили «нерадзурри» дома и на выезде с одинаковым результатом — 2:0. Но и тогда до финала дошли именно миланцы, которые уступили в решающей игре «Манчестер Сити» — 0:1.