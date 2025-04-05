Артем Смоляков: В «Лос-Анджелесе» шокированы, как украинцы играют в футбол во время войны

Артем Смоляков (фото: facebook.com/LAFC)

Что думают звездные футболисты «Лос-Анджелеса» о войне в Украине? Какой чемпионат сильнее: Действительно ли в ЛА лучше, чем в Житомире? Чего не хватило сборной Украины, чтобы пройти Бельгию? Ответы на эти и другие вопросы в интервью РБК-Украина дал Артем Смоляков.

Артем Смоляков — 21-летний украинский футболист американского «Лос-Анджелеса», который играет на позиции защитника.

Он является воспитанником академии «Днепра», где с 2016 по 2020 год выступал в ДЮФЛУ. В августе 2020 года он подписал профессиональный контракт с «Ингульцом». В сезоне 2020/21 дебютировал в Премьер-лиге Украины, сыграв три матча за основную команду. В следующем сезоне продолжал выступления за «Ингулец», а в июле 2023 года перешел в житомирское «Полесье». За этот клуб Артем провел 38 матчей, отметившись двумя голами. В феврале 2025 года Смоляков подписал контракт с клубом МЛС.

В интервью РБК-Украина игрок «ЛА» и молодежной сборной Украины подробно рассказал о своем переходе из «Полесья» в американский клуб, адаптации в новом коллективе, роскошном голе в ворота «Сан-Диего», общении с Уго Льорисом и Оливье Жиру, а также о красивых местах «города Ангелов» и почему не смотрит матчи УПЛ.

– Артем, как твои дела в Лос-Анджелесе?

– Сейчас у меня все хорошо, чувствую себя прекрасно в Лос-Анджелесе. Понемногу стараюсь адаптироваться.

– Для многих футболистов адаптация является сложным и длительным процессом. Учитывая, что ты переехал из Украины в США, на каком этапе сейчас твоя адаптация к новым условиям?

– Ну сейчас у меня все потихоньку. То есть, я понемногу адаптируюсь и у меня уже есть даже такие минимальные вещи, как автомобиль и жилье. То есть в этом плане все в порядке.

– Расскажи немного о том, как ты вообще оказался в «Лос-Анджелесе»? Долго ли этот клуб за тобой следил? Когда поступило предложение?

– Точно не скажу, когда поступило предложение, но это где-то плюс-минус был конец января. Я тогда немного потренировался с командой, после чего сыграл одну игру, ну а там уже и поступило предложение из МЛС и между собой договаривались клубы.

– Как ты отреагировал, когда узнал что тебя хочет подписать «ЛА»?

– Я хотел перейти в эту команду, разговаривал с президентом на эту тему и сказал ему, что это хорошая возможность для меня и для моего карьерного развития. Он меня послушал и отпустил.

Фото: Артем Смоляков (предоставлено футболистом)

– О чем ты общался с Геннадием Буткевичем, когда покидал «Полесье»? Давал ли он тебе советы или пожелания?

– Каких-то советов от него не было. Но, президент «Полесья» сказал мне, чтобы я переезжал в классный город и пожелал мне успеха.

– Есть ли у тебя в далеких планах вернуться в «Полесье»? Возможно, ты бы хотел там завершить карьеру?

– Честно, я о таком не думал, мне очень комфортно в Лос-Анджелесе, очень нравится и о возвращении в Житомир я не думаю пока.

– Некоторыми футболистами «Полесья» интересовалось сразу по несколько клубов. Кроме «ЛА» к тебе проявляли интерес другие команды?

– Был интерес со стороны испанского «Вальядолида». Однако, они хотели взять меня только в аренду, а руководство моей команды в то время не хотело отдавать меня на таких условиях, поэтому сказали, что готовы только на полноценный трансфер.

– Можешь рассказать немного об условиях контракта в «Лос-Анджелесе»? Хорошая ли у тебя зарплата и предоставил ли клуб тебе автомобиль и жилье?

– Ну, если честно, то зарплату я вам разглашать не буду, но могу сказать, что на первое время клуб дал мне и автомобиль и отель. При этом, там неограниченное количество времени, то есть я мог жить в отеле сколько захочу, пока не найду квартиру.

– Какая у тебя сейчас ситуация с жильем и автомобилем?

– Я уже снял квартиру и в отеле не живу, также, у меня уже есть автомобиль. То есть в этом плане все хорошо.

– Как тебе жизнь в Лос-Анджелесе? Есть ли у тебя уже какие-то любимые места, где ты проводишь время?

– Ну честно, то Лос-Анджелес — это просто топ, без лишних слов. Что касается мест, то у меня на районе очень красиво. Здесь есть классные бутики, заведения, много кафе. Мы с женой ездили в классные места, например к надписи «Hollywood». Там очень красиво, можно погулять со своей собакой и многие люди вообще туда приходят со своими животными. Нам очень понравилось.

Фото: Артем Смоляков (предоставлено футболистом)

– Ты переехал из Житомира в Лос-Анджелес. Как тебе такая смена контраста? Как это повлияло на тебя?

– Ну есть такое, после Житомира в Лос-Анджелес это несколько нетипично. Надо было немного времени, чтобы привыкнуть к этому (смеется).

– В «Полесье» ты был ключевым игроком основы. Как с тобой прощалась команда, когда ты переходил в МЛС?

– Я со многими общался, многие мне советовали переходить в «ЛА» и я надеюсь, что это было искренне с их стороны. То есть все радовались за меня.

– С какими игроками «Полесья» ты продолжаешь сейчас общаться?

– Больше всего пожалуй я все-таки общаюсь с Александром Назаренко, почти каждый день. Также часто с Эмилем Мустафаевым общаюсь, а недавно еще и Сергей Чоботенко написал мне. То есть с некоторыми ребятами поддерживаю контакт. С Сергеем Пинчуком также списываемся после матчей и некоторых тренировок.

– Уго Льорис и Оливье Жиру — две главные звезды «Лос-Анджелеса». Какие у тебя с ними отношения сейчас и о чем вы общаетесь?

— У меня очень хорошие отношения с ними. Они меня классно приняли в первый день и после моего дебюта тоже меня поздравили. У нас такое бывает, что например мы ужинаем после выездного матча, сидим все за одним столом и общаемся. Например, возле меня сидел Льорис, Денис Буанга, Аарон Лонг, который является капитаном и другие ребята. Говорим обо всем на свете.

– Интересуются ли твои звездной одноклубники войной в Украине?

– О войне я показывал ребятам видео. Но там не было такого, что они прям очень сильно интересуются этой ситуацией. Плюс, они спрашивали, как играют футболисты во время войны, правда ли, что у нас матчи прерывают во время воздушной тревоги. Я показывал Льорису видео ракетной атаки по Днепру. Он с этого был немного в шоке и сказал, что не очень хорошо, что такое происходит. Вот собственно и все.

– Если брать весь коллектив «Лос-Анджелеса», то с кем у тебя сейчас лучшие отношения?

– Ну я вообще стараюсь со всеми общаться, коммуницировать и улучшать свой английский язык. Больше, конечно, общаюсь с молодыми ребятами.

– По поводу языка. Какой у тебя уровень английского? Хорошо ли ты его знаешь?

– Не то чтобы очень хорошо, но я уже нашел учителя и записался на занятия. Плюс общаюсь с одноклубниками, смотрю сериалы на Netflix на языке оригинала с украинскими субтитрами. Главное, не стесняться общаться и если будут какие-то ошибки, то в этом нет ничего страшного и со временем будет лучше.

– Позволяет ли тебе твой уровень английского беспрепятственно общаться на поле?

– Да. На поле намного легче общаться. Какие-то базовые подсказки я уже в принципе знал. То есть, здесь проблем нет.

– Как тебя встретил тренер «Лос-Анджелеса» в команде? Рассказывал ли он тебе что-то о целях, планах и амбициях клуба?

– Так получилось, что мы встретились на матче. Я пошел в раздевалку, перед установками на игру он меня поприветствовал в команде, сказал что рад видеть, поэтому вот собственно и все.

– То есть тебе не озвучивали цели клуба на сезон?

– Здесь я думаю цели и так понятны, ведь команда ведет борьбу за каждый трофей.

– В матче против «Сан-Диего» ты отметился очень красивым забитым голом. Как решился пробить в той ситуации и как отреагировали твои одноклубники на это?

– Ничего такого в этом моменте не было, просто была ударная позиция. Я подумал, почему бы не попробовать и решил пробить. К тому же, в УПЛ я уже забивал похожий гол в матче против «Ворсклы». Что касается эмоций, то здесь не было чего-то особенного, потому что нам надо было отыгрываться. Я взял быстро мяч и сказал, что нам надо продолжать играть и сразу мы забили еще один гол.

– По статистике матч против «Сан-Диего» был почти равным, однако несмотря на это, твоя команда уступили в этом поединке. Как считаешь, в чем причина поражения?

– Если честно, то мне трудно сказать. Здесь все команды хорошие и может они где-то лучше подготовились и поэтому одержали победу. Но, я не знаю на самом деле.

– В защите «Лос-Анджелеса» на самом деле нет очень громких имен, если не считать голкипера Льориса. Как ты оцениваешь своих партнеров по обороне?

– У меня очень хорошие партнеры по защите. Например, есть Марлон, который играл за «Шахтер» когда-то. Также есть капитан Лонг, который несмотря на свой возраст очень хорошо играет. Ну и еще могу выделить Паленсию, который является воспитанником «Барселоны» и если я не ошибаюсь, то он даже дебютировал за «блаугранас». Конечно, он сыграл немного, но это уже уровень.

– Есть ли в команде явный лидер, который берет все в свои руки и всегда дает наставления и подсказки?

– Да, есть. Например, тот же капитан Аарон Лонг, который очень много подсказывает на поле. Из лидеров атаки есть Денис Буанга, который много играл в Европе.

– Многие считают, что МЛС — это чемпионат, в котором можно разве что завершать карьеру. Туда поехали Месси, Суарес, Альба, Льорис и многие другие звезды. Согласен ли ты с таким утверждением и есть ли перспективы перейти из МЛС в топовый европейский чемпионат?

– Ну думаю, очевидно, что есть. Можно конечно брать пример таких звезд, ведь им видимо уже трудно физически играть в Европе и поэтому они едут в менее конкурентный чемпионат. Однако, в каждой команде есть немало молодых игроков, которые индивидуально очень сильны. Думаю, что за МЛС все же больше следят, чем за УПЛ.

Фото: Артем Смоляков и Лионель Месси (instagram.com/a.smolyakov_10)

– Как ты можешь оценить уровень американского чемпионата? Можешь ли сравнить его с Украинской премьер-лигой?

– Я могу сказать, что здесь очень много атакующего футбола, нет такого, что команда закрывается в обороне и ее надо открыть. То есть ты приходишь, видишь качественную игру, видишь голы. С уверенностью могу сказать, что здесь уровень сильно отличается, потому что очень высокая интенсивность. Если взять например последний матч, то за первый тайм я пробежал 6 километров, а люди, которые сыграли полностью в этом поединке набегали по 13-14 км. Понятно, что это зависит от игры, но в целом чемпионат очень хороший.

– Из твоих слов можно понять, что в МЛС играют лучше чем в УПЛ. Так ли оно на самом деле?

– Я сказал бы, что да. Если «Полесье» сыграет с «Лос-Анджелесом», то скорее всего «ЛА» выиграет, но шансы есть всегда (смеется).

– Сейчас житомирский клуб продолжает бороться за самые высокие места чемпионата Украины. Следишь ли ты за командой?

– Да, я слежу и общаюсь с некоторыми ребятами. Конечно, все матчи смотреть не получается, потому что это очень рано для меня, потому что в это время в Лос-Анджелесе где-то 4:30. Но, на важные матчи я буду стараться просыпаться и смотреть поединки.

– Как считаешь, сможет ли «Полесье» попасть в еврокубки по итогам текущего сезона?

– Я думаю, что да. Там очень классный коллектив, очень хорошие игроки и я уверен, что у них все получится.

Фото: Артем Смоляков (polissyafc.com)

– Кто по твоему мнению сейчас является ключевыми лицами в составе «Полесья»?

– Считаю, что самую важную роль сейчас играют два атакующих футболиста — это Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко.

– Гуцуляк отметился первым голом за сборную Украины в матче против Бельгии. Ожидал ли ты, что он может так себя проявить?

– Конечно, можно было ожидать, что он так себя проявит. Он сделал свою задачу, отобрал мяч и забил важный гол, что было очень хладнокровно. Я знаю, что он это умеет.

– Какие у тебя впечатления от двух матчей плей-офф Лиги наций против Бельгии? Смотрел ли ты эти поединки?

– Я смотрел только часть первого матча, потому что обычно у меня утром тренировка и я не успеваю посмотреть. Первая игра была очень хорошая, даже можно сказать, что вторая тоже была неплохо, но видимо с ребятами злую шутку сыграла усталость.

– Твои экс-партнеры по «Полесью» Гуцуляк, Назаренко и Михайличенко активно вызываются в национальную сборную Украины. Готов ли ты к такому вызову?

– Моя задача выходить на поле и доказывать, что я готов играть за национальную сборную Украины. Но, я готов принять этот вызов на все 100%, хотя здесь конечно зависит не от меня, а от главного тренера.

– Какая твоя главная футбольная мечта?

– Я хочу играть в «Барселоне» и выиграть с ней Лигу чемпионов.