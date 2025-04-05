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Спорт
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Ассист Ракицкого и первая победа Кучера: «Черноморец» уже не последний в УПЛ

Ассист Ракицкого и первая победа Кучера: "Черноморец" уже не последний в УПЛ

Одесский «Черноморец» одолел черкасский ЛНЗ в домашнем дебюте нового главного тренера Александра Кучера и оставил последнюю строчку в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

УПЛ, 23-й тур

«Черноморец» — ЛНЗ — 1:0

Гол: Скиба, 18

«Черноморец» проводил первый домашний поединок под руководством нового наставника Александра Кучера. Также дебютировал в основе «моряков» звездный новичок Ярослав Ракицкий. Он сыграл за одесситов в предыдущем туре во Львове, но там вышел со скамейки запасных. На этот раз начал матч с первых минут и провел на поле чуть больше часа (66 минут).

Ракицкий отметился и первым результативным действием за «Черноморец»: именно после его ювелирной подачи на 18-й минуте отличился Скиба. Это был единственный и победный гол в матче.

В целом инициативой больше владел ЛНЗ. Особенно настырным в атаке был косовский форвард чекасцев Яшари. Но критической остроты гости у ворот одесситов так и не создали. К тому же надежно сыграл нигерийский кипер «моряков» Аниагбосо, который заменил в воротах Рудько после 0:4 во Львове.

Зато «Черноморец» уже в начале второго тайма мог еще раз огорчить ЛНЗ: супермомент имел Хобленко, но из выгодного положения попал в штангу.

Накануне «Ингулец» из Петрово уступил столичной «Оболони» (0:1) поэтому победа над ЛНЗ позволила «Черноморцу» обойти главного конкурента и оставить последнюю строчку в турнирной таблице. Одесситы с 18-ю очками опережают «Ингулец» на два пункта, но у команды из Кировоградщины есть игра в запасе.

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