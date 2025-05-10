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11 мая состоится матч Барселона – Реал Мадрид. Узнайте, где смотреть игру, прогнозы букмекеров и ставки на важный поединок Ла Лиги.
11 мая состоится матч Барселона – Реал Мадрид. Узнайте, где смотреть игру, прогнозы букмекеров и ставки на важный поединок Ла Лиги.
Спорт
Время чтения 1 мин.

Барселона – Реал Мадрид 11 мая: где смотреть и какие ставки на матч

11 мая в Барселоне пройдет один из самых ожидаемых матчей сезона Ла Лиги — “Барселона” примет мадридский “Реал”. Этот поединок станет центральным матчем 35-го тура испанского чемпионата. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на IZ.

Где смотреть матч Барселона – Реал Мадрид

Матч можно будет посмотреть в прямом эфире на медиа-сервисе MEGOGO в Украине. Этот сервис является эксклюзивным транслятором игры и даст фанатам возможность следить за событиями на поле в режиме реального времени.

Не стоит забывать, что в составе мадридского клуба на позиции голкипера играет украинский вратарь Андрей Лунин.

Прогнозы букмекерских контор на матч

Букмекеры считают фаворитом этого Эль Класико команду “Барселона”. Коэффициент на её победу составляет 2,01, ничью — 4,10, а победу “Реала” — 3,35. Для обеих команд матч очень важен, особенно учитывая, что перед игрой “Барселона” находится на первом месте в таблице Ла Лиги с 79 очками, опережая “Реал” на 4 очка. Впереди всего четыре тура до конца сезона, и каждый матч может стать решающим для борьбы за титул чемпионов Испании.

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