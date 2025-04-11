Бензин станет дешевле? Как Трамп обваливает нефтяной рынок и что будет с ценами в Украине

Из-за заявлений президента США Дональда Трампа мировые рынки лихорадит. Нефть дешевеет, Россия теряет миллионы долларов в день, а украинцы могут увидеть снижение цен на бензин и дизель.

Подробнее о наиболее вероятных сценариях в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал директор специальных проектов в НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Главное:

Почему Трамп обваливает цену на нефть и при чем тут Китай?

Может ли бензин в Украине подешеветь на 3 гривны?

Может ли нефть упасть до 40 долларов? И что будет с российским бюджетом?

Почему дешевый баррель не остановит Путина в войне?

Как это повлияет на экономику Украины: от экспорта до гривны?

Зачем Трампу «новая игрушка» в виде 350 млрд долларов от Европы?

Почему из-за Трампа падают рынки и как это влияет на цену на нефть

Изменения на мировом рынке нефти начались еще до того, как Трамп начал торговую войну. Они были вызваны решением ОПЕК об отмене квот, чтобы вытеснить экспортеров с высокой себестоимостью добычи нефти. В мае должно произойти еще большее падение цен из-за роста предложения, но из-за пошлин Трампа и поведения трейдеров вместо медленного снижения на 1-2 доллара за баррель цены сразу просели, объясняет собеседник.

«И мы имеем сейчас минимальные котировки за последние четыре года. Скорее всего, эта ситуация будет продолжаться и дальше. Потому что несмотря на 90-дневную паузу по тарифам, все понимают, что Трамп может изменить решение одним постом в соцсети», — говорит Рябцев.

Очевидно, нисходящий тренд сохранится надолго. Об этом говорят прогнозы ведущих финансовых организации. Они соглашаются, что средняя стоимость Brent будет намного ниже, чем они ожидалось ранее. Это означает хорошие времена для импортеров и плохие для экспортеров, подчеркивает эксперт.

Например, Россия с высокой стоимостью добычи не сможет конкурировать с Саудовской Аравией, Кувейтом, ОАЭ. Потому что там себестоимость около 10 долларов за баррель, а у большинства компаний в РФ — 40 долларов.

Учитывая то, что будут скидки на российскую Urals (от 12 до 14 долларов за баррель относительно Brent), то даже сохранение нынешнего уровня котировок около 60 долларов за баррель приведет к тому, что российская нефть будет торговаться на грани себестоимости — 45-50 долларов за баррель. А это означает, что бюджет Москвы будет терять не менее 70 млн долларов недополученной прибыли в сутки. По мнению Рябцева, дальше будет хуже.

Подешевеет ли топливо в Украине и что может этому помешать

Снижение нефтяных котировок будет означать, что будут дешеветь бензин и дизельное топливо.

«Главное, чтобы при этом не дешевела гривна относительно евро. Если этого не будет, то стоит ожидать продолжения удешевления нефтепродуктов в Украине минимум на 3 гривны с литра. Это в течение апреля вполне реально», — считает эксперт.

Нефть по 40 долларов — фантастика или новая реальность?

Цена на нефть 40 долларов возможна, если Трамп не договорится со странами, в отношении которых приостановил на 90 дней действие повышенных пошлин. Потому что тогда уменьшатся объемы мировой торговли, спрос и возможности покупать нефть. Если все это будет происходить, то будут падать фондовые рынки, потому что на них давно произошло сращивание рынков акций, валюты и сырья.

«Капитал будет мигрировать между этими тремя рынками. Понятно, что нефть при низком спросе вряд ли будет островком стабильности. Поэтому средства будут с рынка нефти мигрировать на другие. Например, будут больше вкладываться в акции Tesla или в акции каких-то других сторонников Трампа», — объясняет Геннадий Рябцев.

Вполне возможно, что в случае такого обострения торговой войны между США и всеми остальными, 40 долларов за баррель — это даже не фантастика. Тем более, что реально нефть именно столько стоит, добавил он.

Ослабнет ли Россия от дешевой нефти и почему это не остановит войну

К сожалению, Россия не развалится, даже если нефть будет по 40 долларов. «Скорее россияне будут меньше есть, но вряд ли Путин будет сокращать объемы военного бюджета. Более того, он будет забирать средства из любых других проектов и перебрасывать на войну в Украине. Это как раз и есть движуха, о которой он говорил», — прогнозирует эксперт.

Что касается Украины, то ослабления боевых действий из-за снижения российских доходов не стоит ожидать и потому, что пошлины стали для Дональда Трампа новой забавой, и он забыл, что собирался стать миротворцем.

А во-вторых, когда падают рынки, Украина будет меньше выручать за собственный экспорт. Основные экспортные позиции — масличные и зерновые культуры — будут дешеветь, и будет удешевление всего, в частности, металлов. А это означает меньшее поступление валюты и ослабление гривны.

«Если будет небольшое прогнозируемое падение, которое не будет неожиданностью для большинства украинских предпринимателей, то это уже хорошо. Но любые изменения или, например, рецессия на мировом рынке приведет к проблемам и в украинской экономике, которая и так ослаблена войной», — сказал Рябцев.

Что касается США, то вряд ли сейчас Трамп понимает последствия торговой войны со всем миром. Скорее всего, если все пошлины заработают, то и там будут большие проблемы. Не исключено, что мир в 2025 году будет переживать рецессию и мировая экономика уйдет в минус.

«Учитывая это, очень тяжелые времена будут, и все будет зависеть от того, удастся ли сдержать обострение войны между США и Китаем. Потому что Китай — это крупнейшая страна-импортер и крупнейший потребитель всего в мире. А также крупнейший экспортер почти всего, что потребляется в мире. Я не знаю, на что рассчитывает Трамп, тем более если, не дай Бог, обострение торговой войны перерастет в реальную, например, за Тайвань. Наверное, все тогда забудут о российско-украинской войне и будут заниматься другим», — добавил эксперт.

Что Трамп хочет от Европы и почему это его «новая игрушка»

Дональд Трамп требует, чтобы Европа приобрела американских энергоносителей на 350 млрд долларов. Если говорить о газе, который стоит на уровне 350-400 долларов за тысячу кубометров, то это почти все, что закупает Европа в межсезонье.

«Во-первых, у Америки нет столько. Во-вторых, не Трамп решает, кто и куда будет продавать этот газ. Решают частные компании», — объясняет Рябцев.

По его мнению, если южно-азиатские страны предложат лучшие цены, то американские газовозы пойдут в Китай, Индию и так далее. А вообще требование президента США выглядит странно, потому что это свободный глобальный рынок, и очевидно Трамп не понимает, как работает сейчас мировая экономика.

«Уже забыли о стене на границе с Мексикой, о прекращении войны в Украине за 24 часа. Теперь отсрочка по пошлинам, торговая война с Китаем. Создается впечатление, что ему нечем заняться, и он хватается за все, как маленький ребенок за новую игрушку. Отломает все колеса, бросает ее и переключает внимание на новую игрушку. Это не политика, это что-то непонятное», — подчеркнул собеседник.

Кажется, он считает решение проблемы, которое первым приходит в голову, лучшим. Но любая сложная проблема имеет простое неправильное решение, что и демонстрирует администрация Трампа, добавил Рябцев.