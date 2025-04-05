Буданов сделал жесткое заявление относительно некоторых украинцев в тылу

Все украинцы, как в тылу так и на фронте, должны работать на победу. Тот, кто этого не делает, не может считать себя гражданином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

На вопрос о том, чтобы он посоветовал той части общества, которая еще не проснулась, он сказал, что это время уже исчерпано и «просыпаться» поздно.

«Если он не проснулся за 11 лет, то, видимо, это не его», — сказал Буданов.

Когда его спросили, как замотивировать сегодня человека защищать страну, и что надо сделать теперь, в том числе для будущего поколения, глава ГУР сказал следующее:

«Риторический вопрос. Я бы даже обратный поставил вам контрвопрос. А как может быть гражданин Украины, который не хочет защищать Украину? И гражданин ли он после этого», — задался вопросом Буданов.

Он добавил, что как бы жестко это ни звучало, но такой человек не может считать себя гражданином. Более того, именно так его должно воспринимать и общество.

«Он никоим образом не может считать себя гражданином. И общество должно его воспринимать именно так. Как бы это жестко не звучало. Кто-то может с автоматом в руках защищать, кто-то может, как говорится, в тылу ковать победу, но все должны работать на эту победу. А если человек говорит, такой, а я здесь при чем? Пусть там кто-то другой делает? Нет, ты не гражданин», — резюмировал он.