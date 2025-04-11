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Быстро охладить паску после духовки: 3 простых способа без потери вкуса

Быстро охладить паску после духовки: 3 простых способа без потери вкуса

Как быстро охладить кулич (фото: Pixabay.com)

Пасха — это торжественный праздник, на котором паска — это главное украшение стола. Но есть определенная проблема в том, что горячие паски иногда надо быстро охладить, а это совсем не просто.

РБК-Украина (проект Styler) дает 3 действенных совета, как охладить паски после духовки в кратчайшие сроки.

Поверните паску вверх дном

Паску после выпекания не стоит оставлять в форме, особенно если тесто очень нежное. Лучше всего его вытащить из формы еще горячим, но очень осторожно, чтобы не повредить. Если паска легкая и выпечена в бумажной форме, ее можно подвесить вниз головой, проколов деревянными шпажками в нескольких сантиметрах от дна. Такой способ позволяет сохранить форму и не дать паске осесть под собственным весом.

Если паска выпечена в металлической форме и слишком нежна для подвешивания, ее выкладывают на мягкую поверхность, например, подушку, на бок. Важно периодически осторожно перекатывать ее с одной стороны на другую, чтобы остывание было равномерным.

Во время остывания внутри паски стабилизируется структура, в частности крахмал уплотняется, и это влияет на ее окончательную текстуру. Чтобы выпечка получилась воздушой и не слипшейся, нужно дать ей остыть полностью — это занимает примерно 4-5 часов.

Положите паску на бок

Паску лучше всего остужать, положив ее на бок и накрыв чистым кухонным полотенцем. Такой способ помогает сохранить форму и не допустить оседания выпечки. Горячую паску не стоит оставлять стоять вертикально — это может испортить ее структуру. Чтобы паска хорошо остыла, ей нужно не менее 4 часов.

Быстро охладить паску после духовки: 3 простых способа без потери вкуса

Правильное охлаждение — это ключ к пышной паске (фото: Pixabay.com)

Охлаждайте при комнатной температуре

Доставать паски из духовки нужно очень осторожно, избегая резких движений. Если она еще не допеклась внутри, то может осесть. Охлаждать паски следует при комнатной температуре, не ставя их на холод или сквозняк.

В процессе остывания из выпечки выходит лишняя влага, благодаря чему она дольше остается свежей и воздушной. Поскольку тесто достаточно плотное, полное остывание занимает несколько часов. Горячие паски заворачивают в полотенце и периодически перекатывают с боку на бок для равномерного остывания.

Паски должны остывать только при комнатной температуре. Пасха обычно приходится на период, когда на улице еще достаточно прохладно. Поэтому не стоит сразу после выпекания выносить сдобу на холод (например, на балкон или веранду). Такой резкий перепад температур может привести к тому, что паска быстро зачерствеет.

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