Черновцы не увидят «Динамо» в Кубке Украины: где пройдет полуфинал

Единственный представитель Первой лиги в полуфинале Кубка Украины — черновицкая «Буковина» не сможет принять столичное «Динамо» на родной арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Украинский футбол».

«Буковина» проведет 23 апреля матч 1/2 финала Кубка Украины против «Динамо» во Львове, поскольку стадион в Черновцах не соответствует требованиям.

«Есть целый перечень требований, которым не соответствует стадион «Буковина», — рассказал директор черновицкого клуба Игорь Наболотный, — Есть претензии к освещению. Также речь идет о подогреве поля, количестве VIP-мест, турникетной системе прохода на стадион, возможности использования VAR — нужно специальное место, комната для видеоассистентов. Всего в перечне 15-20 пунктов, согласно которым наш стадион не имеет права принимать поединок Кубка на стадии 1/2 финала. Оперативно исправить все недостатки у нас нет возможности».

Директор «Буковины» также рассказал, что претензии к стадиону были и перед матчем четвертьфинала с сумской «Викторией» (2:1). Но поскольку встречались два представителя Первой лиги, комитет УАФ, который отвечает за инфраструктуру и безопасность соревнований, пошел навстречу клубу и позволил играть в Черновцах.

В полуфинале черновчане примут соперника во Львове. По словам Наболотного, вероятно, на стадионе «Украина». Впрочем, официально пока это не согласовано.

«Продолжаются переговоры, нужно согласовать еще определенные нюансы», — пояснил директор «Буковины».

Полуфинал Кубка Украины: что известно

В полуфинальную стадию КУ-2024/25 вышли три представителя украинской Премьер-лиги — донецкий «Шахтер», киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». А также представитель Первой лиги — «Буковина» из Черновцов.

По результатам жеребьевки в полуфинале встретятся:

Полуфинальные матчи состоятся в среду, 23 апреля. Победители сойдутся за трофей в финале, который пройдет в среду, 14 мая на домашней арене «Полесья» — Центральном стадионе Житомира.