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Четыре продукта, которые обязательно нужно есть при похудении: проверьте свой рацион

Четыре продукта, которые обязательно нужно есть при похудении: проверьте свой рацион

Что обязательно нужно есть при похудении (фото: Freepik)

Похудение — это не только об отказе от еды, но и о правильном выборе пищи. Названы продукты, которые обязательно должны быть в рационе каждого, кто хочет избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instgaram-страницу нутрициолога и тренера Юрия Попка.

Что обязательно ешь при похудении

Белковые продукты

По словам эксперта, к этой категории относятся рыба, мясо и птица. Важно выбирать эти продукты с низким процентом жирности.

В них немного калорий, максимум белка, а они прекрасно влияют на сытость. Также норма белка очень важна во время похудения, чтобы вы не теряли мышцы.

Картофель

В идеале он должен быть вареный или запеченный в кожуре и охлажденный. К тому же картофель прекрасно насыщает организм и помогает избежать переедания.

Фрукты и овощи

Любые овощи, зелень, листовые салаты и фрукты также обязательно должны быть в рационе при похудении.

«Большой объем означает сытость. В них мало калорий, есть клетчатка, которая полезна для желудочно-кишечного тракта», — добавил нутрициолог.

Вкусняшки

Также Попко советует не забывать о вкусностях. Они должны составлять 20% вашего рациона, чтобы «вам было вкусно и не было срывов».

Каких продуктов избегать

Чтобы эффективно похудеть, стоит избегать (или минимизировать) такие продукты:

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