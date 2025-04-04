Цвикли — традиционная пасхальная закуска к мясным блюдам: старинный рецепт, который вам точно понравится

Цвикли на Пасху по старинному рецепту (фото: freepik.com)

Цвикли — это острая и ароматная закуска из свеклы и хрена, которую традиционно подают к мясным блюдам на Пасху. Она не только дополняет вкус блюд, но и символизирует очищение и возрождение.

Какая история у этого блюда и как приготовить его правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

История происхождения цвикли

Цвикли — традиционное блюдо на Западе Украины, особенно популярное среди украинцев Галичины. Его название происходит от немецкого слова «Zwickel», что означает «острый» или «жгучий».

Во времена Австро-Венгерской империи такое блюдо встречалось в кухнях польских и еврейских общин, но наибольшее распространение получило именно в украинских семьях.

Острые блюда с хреном традиционно связывают с Пасхой, ведь они символизируют прочность веры и победу над трудностями. Свекла же олицетворяет жизненную силу и здоровье.

Как приготовить цвикли на Пасху по старинному рецепту (фото: freepik.com)

Что вам понадобится:

Как готовить настоящие цвикли по старинному рецепту

Свеклу помойте, заверните в фольгу и запекайте в духовке. Для молодой свеклы вам понадобится примерно 40 минут, для старой — чуть больше времени. Также свеклу можно просто сварить до готовности.

Корень хрена необходимо хорошо помыть и почистить. А затем натереть его на средней терке. Очень мелкую брать не стоит, потому что будет много сока.

Натрите на средней терке свеклу и смешайте с хреном. Пропорция хрена к свекле должна быть такая, чтобы вкус был не совсем мягкий, но и не очень кусачий.

Цвикли заправьте уксусом или лимонным соком. Добавьте немного соли и сахара. В древности галичане добавляли в цвикли еще и немного тмина, но это — по вашему вкусу.

Поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы цвикли настоялись.

По правилам кашрута, цвикли едят просто с кусочками мяса. А еще эта закуска хорошо подходит для бутерброда — хлеб смазать маслом, положить кусочки мяса и приправить все цвикли.