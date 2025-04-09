Для «Реала» не все потеряно: кто отыгрывал три мяча в Лиге чемпионов (видео)

Поражение в три мяча — еще не приговор. Даже в Лиге чемпионов. И даже в плей-офф.

О самых величайших спасениях в турнире рассказывает РБК-Украина.

Уступив со счетом 0:3 в Лондоне, в матче против местного «Арсенала», действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал» значительно усложнил свои шансы на повторение успеха. Однако в истории турнира есть примеры невероятных спасений, когда команды дома отыгрывали разгромные выездные поражения.

«Депортиво» — «Милан», ЛЧ-2003/2004, четвертьфинал

«Милан» — «Депортиво» — 4:1

«Депортиво» — «Милан» — 4:0

«Милан», который был действующим обладателем Кубка чемпионов, расторошил дома «Депортиво» — 4:1 благодаря дублю Кака, голам Шевченко и Пирло. Призрачную надежду испанцам оставлял единственный мяч Пандиани.

Но уже к перерыву в Ла-Корунье хозяева вели — 3:0. Отличились Пандиани, Валерона и Луке. А на 76-й минуте финальную точку поставил Фран, вышедший на замену.

Так «Милан» сложил чемпионские полномочия. А «Депортиво» в полуфинале минимально уступило (0:0, 0:1) будущему победителю турнира — португальскому «Порту».

«Рома» — «Барселона», ЛЧ-2017/18, четвертьфинал

«Барселона» — «Рома» — 4:1

«Рома» — «Барселона» — 3:0

После разгромного поражения в Барселоне в успех «Ромы» в ответном матче никто не верил. Однако итальянцы дома сотворили сенсацию.

Уже на шестой минуте Джеко открыл счет, во втором тайме Де Росси реализовал пенальти, а в конце встречи защитник Манолас забил третий гол «волков».

Римляне победили по сумме двух матчей благодаря действующему тогда правилу выездного гола и вышла в полуфинал. Тем тоже едва не сотворила чудо: уступив в гостях «Ливерпулю» — 2:5, дома выиграли — 4:2. Для повторного камбека не хватило одного точного удара.

«Ливерпуль» — «Барселона», ЛЧ-2018/19, полуфинал

«Барселона» — «Ливерпуль» — 3:0

«Ливерпуль» — «Барселона» — 4:0

После дубля Месси и уверенной победы на «Камп Ноу» со счетом 3:0 каталонцев уже считали финалистами.

К ответному матчу «Ливерпуль» подошел без травмированных Салаха и Фирмино, но быстрый гол Ориги дал надежду англичанам. Бельгиец впоследствии и поставил решающую точку в матче. А перед тем дублем отметился Вейналдум.

«Ливерпуль» вышел в финал и стал победителем ЛЧ. В решающем матче «красные» одолели «Тоттенхэм» — 2:0.

«Барселона» — ПСЖ, ЛЧ-2016/17, 1/8 финала

ПСЖ — «Барселона» — 4:0

«Барселона» — ПСЖ — 6:1

Каталонцы дважды уступали в противостояниях, имея преимущество в три мяча. Но вошли в историю, как единственная команда, которая смогла отыграть четыре.

После 0:4 в Париже, «Барса» на своем поле открыла счет уже на 3-й минуте (Суарес). Далее были автогол Кюрзава и пенальти Месси. При счете 3:0, ПСЖ отыграл один мяч (Кавани). Каталонцы сотворили настоящее чудо на последних минутах. Неймар забил с игры на 88-й и реализовал пенальти на 90+1 — 5:1. Равенство по сумме двух матчей, впрочем дальше все еще проходил ПСЖ, благодаря выездному голу. Но на 90+5 минуте финальную точку поставил Роберто.

«Барселона» героически пробилась в четвертьфинал, но там без шансов уступила туринскому «Ювентусу».