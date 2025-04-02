Еще один украинец может сыграть на клубном чемпионате мира: путь через суд и плей-офф

Американский «Лос-Анджелес», в составе которого играет украинский защитник Артем Смоляков, может присоединиться к участникам клубного Мундиаля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Место на турнире освободилось после того, как ФИФА исключила из числа участников мексиканский «Леон». Причиной этого стало то, что клуб имеет общего владельца (Grupo Pachuka) с другой командой-участницей — мексиканской «Пачукой», а это запрещено регламентом соревнований.

Теперь Международная федерация футбола рассматривает проведение одноматчевого поединка плей-офф между другими представителями североамериканской футбольной конфедерации. Шанс получат американский «Лос-Анджелес», который уступил «Леону» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ и мексиканская «Америка», у которой сейчас самое высокое место в клубном рейтинге конфедерации.

Впрочем, такой матч станет возможным, если «Леон» проиграет апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Мексиканцы решительно отстаивают свои права в международном судебном органе. Рассмотрение дела намечено на 23 апреля.

Если же плей-офф состоится, его победитель попадет на ЧМ в группу D, вместе с бразильским «Фламенго», английским «Челси» и «Эсперансом» из Туниса.

Клубный Мундиаль: что известно

Состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года. Матчи пройдут на 12 аренах в 11 городах США.

От Европы участие примут 12 команд, среди которых две, где играют украинцы: мадридский «Реал» Андрея Лунина и лиссабонская «Бенфика» Анатолия Трубина. Еще есть лондонский «Челси», но Михаил Мудрик на турнире, скорее всего, не сыграет из-за дисквалификации.

Среди отечественных футболистов опыт выступлений на клубных Мундиалях (в старом формате) имеет только Лунин. Он был основным голкипером «Реала» на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем того турнира.