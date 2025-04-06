Эти трюки спасают прическу даже в дождь и ветер: о них знают только избранные стилисты!

Как защитить прическу от дождя (иллюстративное фото: freepik.com)

Весной погода нередко играет против нас: ветер, влага, дождь — и уже через несколько минут даже идеальная укладка превращается в хаос. Но профессиональные стилисты имеют в запасе несколько хитростей, которые помогают сохранить прическу даже в самый капризный день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как уберечь прическу в дождь и что поможет защитить волосы от ветра.

Мойте волосы заранее

Никогда не мойте волосы непосредственно перед выходом в непогоду. Лучше всего — сделать это накануне вечером. Свежевымытые пряди менее послушные и легче впитывают влагу из воздуха, а вот «вчерашние» волосы лучше держат форму и меньше реагируют на влажность.

Выбирайте правильные средства

Обычный лак для волос в дождь часто бессилен. Стилисты советуют выбирать средства с пометкой anti-humidity — они создают защитную пленку, которая не дает влаге проникнуть в структуру волос. Также отлично работает сухой шампунь — нанесите его у корней даже на чистые волосы: он впитает влагу и поможет сохранить объем.

Забудьте о распущенных волосах в непогоду

В дождь или ветер лучше собрать прическу. Косички, низкие пучки, тугие хвосты — это не только удобно, но и стильно. К тому же, такая прическа меньше подвергается влиянию погоды. Если же хочется легкости — можно сделать свободную косу или не слишком тугой пучок с прядями, которые «случайно» выбиваются из-под шпилек. Это выглядит естественно — и даже дождь не испортит впечатление.

Выберите правильные аксессуары

Шелковые платки, тонкие береты, модные шляпы — все это не просто интересная «изюминка» для вашего образа. Они реально спасают прическу! Платок не дает волосам пушиться, а головной убор прикрывает укладку от дождя и ветра. Плюс — образ выглядит завершенным и продуманным.

Правильно сушите волосы

Если вы сушите волосы феном, обязательно используйте холодный воздух в конце. Это «запечатывает» кутикулу волоса и делает укладку более стойкой. Кстати, фены с ионизацией уменьшают электризацию и повышают устойчивость прически к влаге.