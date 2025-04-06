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Эти знаки Зодиака исполнят свои мечты. Карты Таро обещают им особенный понедельник

Эти знаки Зодиака исполнят свои мечты. Карты Таро обещают им особенный понедельник

Таро-гороскоп на 7 апреля (иллюстративное фото: freepik.com)

В понедельник, 7 апреля, представители 5 знаков Зодиака получат особый шанс. Таро-гороскоп обещает им исполнение желаний.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие знаки Зодиака начнут с понедельника новую жизнь.

Дева

Ваша карта дня — Звезда. Она приносит надежду, свет в конце тоннеля и напоминает: вы движетесь в правильном направлении. В понедельник вам важно поверить в себя, даже если вокруг не все так, как вы хотели. Одно хорошее решение, один звонок или сообщение — и мечта, которую вы вынашивали долго, начнет осуществляться.

Лев

Ваша карта этого дня — Десятка Кубков. Она символизирует гармонию, теплые отношения и внутреннее спокойствие. Если вы давно ждали новости от близкого человека — она придет. А еще этот день поможет осознать, что счастье не где-то впереди, оно уже тихо поселилось рядом с вами.

Стрелец

Вам выпала карта Колесница. А потому ваше движение вперед получит новый импульс, жизнь начнет меняться к лучшему. Возможно, появится шанс решиться на что-то кардинальное — переезд, новая работа или мощное вдохновение и реализация собственного проекта. Не бойтесь управлять своей жизнью — удача за вами.

Близнецы

Ваша карта на понедельник — Маг. Наступает день, когда все в ваших руках, вам стоит только захотеть и обстоятельства начнут меняться, а мечты — осуществляться. Сила влияния слов будет очень большой: разговор, письмо, мысль вслух могут открыть новые двери или изменить чье-то мнение в вашу пользу.

Козерог

Ваша карта этого понедельника — Иерофант. Она напоминает, что знания, мудрость и терпение снова работают на вас. Если у вас была мечта, которая требовала созревания — этот день станет знаком, что время действовать. Прислушайтесь к советам или к собственной интуиции — она не предаст.

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