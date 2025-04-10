Этот сыр вредит вашему здоровью: его продают почти в каждом магазине

Сыр — один из любимых продуктов украинцев. Его добавляют в салаты, блюда или едят просто так. Это ценный источник белка и кальция. Но не все виды сыра полезны — некоторые могут навредить здоровью.

Какой вид сыра ни за что не надо покупать — рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Существует вид сырной продукции, который есть на полках практически каждого супермаркета и магазина в Украине (по состоянию на 8 апреля 2025 года), но его регулярное потребление может нанести значительный вред здоровью. Речь идет о плавленых сырах и так называемых «сырных продуктах».

В чем опасность плавленого сыра?

Плавленые сырки в брусочках или треугольниках, ломтики для сэндвичей, пастообразные сыры в баночках, «колбасный» сыр — эти продукты привлекают доступной ценой, удобством использования и часто приятным сливочным вкусом. Однако их состав далек от идеального и значительно отличается от натурального твердого или творога.

Часто основой для плавленых сыров служит не лучшее сырное сырье. Но главная проблема — в добавлении многочисленных компонентов, которые удешевляют производство и придают продукту нужную консистенцию и срок хранения:

Растительные жиры

Во многих «сырных продуктах» (именно такое название указывает на замену животных жиров) молочный жир частично или полностью заменяют более дешевыми растительными маслами, часто гидрогенизированными (которые могут содержать вредные трансжиры). Это снижает пищевую ценность продукта и может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Соли-плавители (фосфаты)

Для достижения однородной, пластичной консистенции используют специальные соли, преимущественно фосфаты (на этикетках могут обозначаться как E339, E450, E451, E452). Чрезмерное потребление фосфатов с пищей может нарушать кальциево-фосфорный обмен в организме, негативно влиять на работу почек и состояние костей.

Избыток соли (натрия)

Плавленые сыры часто содержат очень много соли, что является значительным фактором риска развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Сахар, ароматизаторы, консерванты

Для улучшения вкуса и продления срока годности в состав могут добавлять сахар, искусственные ароматизаторы, красители и консерванты.

Регулярное потребление плавленых сыров и сырных продуктов может привести к:

Повышению артериального давления из-за высокого содержания натрия.

Увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний из-за потенциального содержания трансжиров и насыщенных жиров растительного происхождения, а также избытка соли.

Нарушение минерального обмена и потенциальных проблем с почками и костями из-за избытка фосфатов.

Снижение потребления полезных веществ

Такие продукты содержат значительно меньше белка и кальция по сравнению с натуральными сырами.

Нагрузка на организм «химией»

Большое количество добавок создает дополнительную нагрузку на системы организма.

Как выбрать нормальный сыр?

Лучший способ уберечь себя — внимательно читать этикетку перед покупкой:

Ищите слово «сыр». Надпись «сырный продукт», «продукт сыросодержащий плавленый» и т.д. указывает на наличие заменителей молочного жира.

Проверьте наличие растительных жиров (пальмового, кокосового масла), солей-плавителей (фосфатов, цитратов, часто с индексами Е), консервантов, ароматизаторов. Чем короче и понятнее состав, тем лучше.

Хотя содержание соли не всегда указано подробно, высокая позиция соли в списке ингредиентов может свидетельствовать о ее чрезмерном количестве.

Конечно, съеденный время от времени бутерброд с плавленым сырком не нанесет катастрофического вреда. Однако стоит помнить,что это продукт для редкого употребления, а не ежедневная здоровая пища.

Отдавайте предпочтение натуральным сырам — твердым, кисломолочным, качественной брынзе или фети (также контролируя содержание соли). Это будет значительно более полезным выбором для вашего здоровья и самочувствия.