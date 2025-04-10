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Спорт
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Федерация настольного тенниса Украины поддержала инициативу добропорядочности в спорте

Федерация настольного тенниса Украины поддержала инициативу добропорядочности в спорте

Национальная платформа добропорядочности спорта сделала еще один шаг в обеспечении честности и прозрачности в украинском спорте. Совместно с Федерацией настольного тенниса Украины участники обсудили пути усиления борьбы с договорными матчами и внедрения новых инициатив, направленных на обеспечение прозрачности и справедливости соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда Favbet Foundation.

Мероприятие состоялось при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation, способствующего развитию честного и прозрачного спорта в Украине.

Федерация настольного тенниса Украины поддержала инициативу добропорядочности в спорте

Фото: Национальная платформа добропорядочности спорта

Участие в нем приняли представители НОК Украины, в частности президент Вадим Гутцайт, который выразил уверенность в способности Федерации настольного тенниса укреплять механизмы борьбы с договорными матчами. Первый вице-президент НОК Украины, заместитель председателя Национальной платформы Алексей Перевезенцев, представил международные инструменты для предотвращения манипулирования в спорте и подчеркнул важность нового Кодекса олимпийского движения Украины о предотвращении манипулирования соревнованиями для обеспечения честности в спорте.

Федерация настольного тенниса Украины поддержала инициативу добропорядочности в спорте

Фото: Национальная платформа добропорядочности спорта

Встречи такого формата чрезвычайно важны для развития культуры честной игры в Украине и укрепления стандартов этики в спорте. Секретарь Национальной платформы Наталья Радчук поделилась планами по созданию сети Офицеров по добропорядочности в спортивных федерациях, которые будут отвечать за контроль за этическим поведением атлетов и организацию образовательных мероприятий.

Председатель ОО «Играй Честно» Святослав Сирота привел примеры, как мошенники манипулируют спортсменами для влияния на результаты соревнований. Также на встрече анонсировали запуск серии образовательных курсов для спортсменов Федерации.

«Такие встречи чрезвычайно важны для формирования культуры честной игры в украинском спорте. Фонд Favbet Foundation и в дальнейшем будет поддерживать инициативы, направленные на предотвращение манипулирования в спорте и обеспечение равных условий для всех участников соревнований. Благодаря совместным усилиям мы помогаем укреплению доверия среди спортсменов, тренеров и болельщиков, что является ключевым для развития спорта в стране», — говорят в Favbet Foundation.

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