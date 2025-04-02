Фейлы Лунина едва не оставили «Реал» без трофея: ужас в полуфинале Кубка Испании (видео)

Мадридский «Реал» с Андреем Луниным в воротах с чрезвычайным трудом пробился в финал Кубка Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Испании, полуфинал, ответный матч

«Реал» — «Реал Сосьедад» — 4:4, дополнительное время (первым матч — 1:0)

Голы: Эндрик, 30, Беллингем, 82, Чуамени, 86, Рюдигер, 115 — Барренечеа, 16, Алаба, 72 (автогол), Оярсабаль, 80, 90+3

Лунин был героем первого матча полуфинала в Сан-Себастьяне, сделав несколько важных сейвов и отстояв на ноль. Но ответный матч на «Сантьяго Бернабеу» превратился для украинского голкипера в настоящий кошмар. Четыре пропущенных гола — и только один мяч, который влетел в ворота после рикошета, не на его совести.

Первый гол отечественный вратарь пропустил после выхода один на один с ним Барренечеа: мяч прошел между ног украинца. Второй раз снова пропустил между ног: не успел среагировать на рикошет от собственного защитника Алабы. Третий гол оказался в воротах после рикошета: здесь украинец был бессилен. В случае с четвертым — Лунин ошибся на выходе, не дотянувшись до мяча после исполнения соперниками штрафного. Эта ошибка перевела поединок в овертайм.

В течение двух минут — с 80-й до 82-й, «Реал», уступая 1:3, находился за пределами финала. В основное время спасли Беллингем и Чуамени. А в овертайме решающий гол провел Рюдигер.

«Пропустить четыре мяча — не очень хорошо. Не хватало баланса, но мы очень эффективно действовали впереди, потому что не так легко забить четыре гола «Реал Сосьедаду», — прокомментировал действия своих подопечных тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча.

Лунин второй раз в сезоне записал в свой пассив вратарский «покер». Впервые это произошло в октябре — в домашнем поединке «Реала» против «Барселоны» (0:4). А вообще это пятый случай, когда украинский голкипер пропустил четыре мяча, выступая за «Королевский клуб».

Несмотря ни на что, «Реал» вышел в финал Кубка Испании в 41-й раз в истории. На счету мадридцев 20 трофеев. В решающей игре «сливочным» будет противостоять победитель в паре «Барселона» — «Атлетико». Первый поединок между этими командами завершился боевой ничьей — 4:4. Ответная игра состоится 2 апреля. Финал пройдет 26 апреля в Севилье на арене «Ла-Картуха».