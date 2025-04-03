Философия Яремчука: украинец поделился секретом после дубля в супердерби Греции

Украинский форвард Роман Яремчук стал главным героем сверхпринципиального поединка чемпионата Греции между «Олимпиакосом» из Пирея и афинским «Панатинаикосом».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Давние соперники очным матчем открыли турнир чемпионской группы греческой Суперлиги. Команда украинца уверенно победила — 4:2.

Украинский форвард дважды расписался в воротах «Панатинаикоса». Он открыл счет уже на 48-й секунде: активно сыграл в прессинге, накрыв вынос голкипера: мяч от ноги Яремчука отскочил в сетку.

На 51-й минуте при счете 2:1 в пользу пирейцев, отечественный нападающий оформил дубль, откликнувшись на подачу с фланга и удачно пробив головой.

В победном поединке Яремчук провел на поле 65 минут, после чего был заменен. Статистические порталы SofaScore и FlashScore оценили выступление украинца на 8,4 и 9,0 пунктов. Это самые высокие показатели, как и у его одноклубника — бразильского защитника Родинея (8,7/8,2).

«Терпение — важно, но без честного труда этот путь не имеет смысла. Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради своей цели и не боишься работать честно, даже когда никто не видит. Вперед, «Олимпиакос», — написал Яремчук после матча в личном Instagram.

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенное Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

Теперь в активе форварда сборной Украины 8 голов и 2 ассиста в 27 матчах клубного сезона. «Олимпиакос» оторвался в таблице национального первенства от столичного АЕКа на 10 очков и уверенно шагает к своему 48-му титулу чемпиона Греции.