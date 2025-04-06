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Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при Японии: первая победа чемпиона в 2025-м (видео)

Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при Японии: первая победа чемпиона в 2025-м (видео)

Четырехкратный и действующий чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне-2025, выиграв Гран-при Японии. Нидерландский пилот «Ред Булл» прервал победную серию «Макларен».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

На старте Ферстаппен, который накануне победил в квалификации, сохранил лидерство. Этот момент во многом стал решающим. Оторваться от преследователей чемпиону не удалось, но он не подпустил на дистанцию атаки ближайшего конкурента — Ландо Норриса из «Макларена». Так они и провели всю гонку — с интервалом в 1,5-2 секунды. Самого Норриса, особенно во второй части дистанции, активно давил его напарник по команде Оскар Пиастри.

Смена лидера могла произойти во время единственной волны пит-стопов. Ферстаппен и Норрис остановились одновременно на 22-м круге. Механики «Макларена» сработали быстрее, и британец выехал с пит-лейна рядом с Ферстаппеном. Но на выезде на трассу Норрис оказался на траве и впоследствии пожаловался, что соперник его вытеснил. Стюарды рассмотрели эпизод и не обнаружили нарушений.

Другой возможности выйти вперед Норрис не получил — Ферстаппен не допустил ни одной ошибки. Финишную черту действующий обладатель титула пересек с преимуществом в 1,4 секунды. Эта победа стала для Ферстаппена первой в сезоне, 64-й в карьере и четвертой подряд на Гран-при Японии.

Норрис по крайней мере удержал напарника и продолжил свою серию: с начала сезона британец ни разу не финишировал ниже второго места. А Пиастри в свой 24-й день рождения занял третье место.

Четвертым финишировал Шарль Леклер на «Феррари». За монегаском расположились пилоты «Мерседес» Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли. Причем Антонелли отметился сразу двумя достижениями: во время волны пит-стопов 18-летний итальянец вышел в лидеры и стал самым молодым пилотом в истории Ф-1, возглавившим пелотон. Также он в своей третьей гонке показал самый быстрый круг.

Первую зачетную десятку дополнили Льюис Хэмилтон, Изак Аджар, Алекс Албон и Оливер Берман.

Если в Австралии до финиша добрались лишь 14 пилотов, а в Китае — 16, то в Японии клетчатый флаг увидели все 20 стартовавших участников. За последние два с половиной года это уже шестой случай, когда гонка Ф-1 прошла без сходов.

Гран-при Японии. Топ-10

  1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга
  2. Ландо Норрис («Макларен») + 1,423
  3. Оскар Пиастри («Макларен») + 2,129
  4. Шарль Леклер («Феррари») + 16,097
  5. Джордж Расселл («Мерседес») + 17, 362
  6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») + 18,671
  7. Льюис Хэмилтон («Феррари») + 29,182
  8. Изак Аджар («Рэйсинг Буллз») + 37,134
  9. Алекс Албон («Уильямс») + 40,367
  10. Оливер Берман («Хаас») + 54,529

В личном зачете лидирует Норрис с 62 очками, второе место занимает Ферстаппен (61 очко), третье — Пиастри (49). В Кубке конструкторов первым идет «Макларен» (111), на втором месте — «Мерседес» (75), на третьем — «Ред Булл» (61).

Очередной этап сезона-2025 состоится уже в следующий уик-энд — 11-13 апреля. Он пройдет на трассе «Сахир» в Бахрейне.

Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при Японии: первая победа чемпиона в 2025-м (видео)

Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при Японии: первая победа чемпиона в 2025-м (видео)

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