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Спорт
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Германия и десять стран создали новую коалицию для помощи Украине: чем она займется

Германия и десять стран создали новую коалицию для помощи Украине: чем она займется

Для поддержки Украины была создана новая «коалиция возможностей», касающаяся ведения радиоэлектронной борьбы. В нее вошли Германия и еще 10 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Германии.

Так, новым является создание еще одной так называемой «коалиции возможностей», которая касается РЭБ.

Эта коалиция дополняет существующие восемь коалиций возможностей. Она была создана Германией и 10 партнерами для расширения возможностей Украины в следующих областях:

«Полученные знания также будут использованы в дальнейшем развитии возможностей Бундесвера», — отмечается в сообщении немецкого Минобороны.

В министерстве отмечают, что навыки ведения радиоэлектронной борьбы необходимы для эффективной защиты жизни, инфраструктуры и оборудования солдат, а также гражданского населения.

«Контроль электромагнитного спектра имеет решающее значение для эффективного ведения боевых действий в современных условиях. Это особенно касается использования и защиты беспилотников», — констатируют немецкие военные в пресс-релизе.

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