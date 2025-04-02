Гол-красавец Кевина вывел «Шахтер» в полуфинал Кубка Украины

«Александрия» и донецкий «Шахтер» продолжили принципиальное противостояние в сезоне в матче национального Кубка. На кону стоял полуфинал турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Украины, 1/4 финала

«Александрия» — «Шахтер» — 0:1, дополнительное время

Гол: Кевин, 110

Третье противостояние соперников в сезоне очень напоминало матч месячной давности, когда команды играли во Львове. Тогда две трети встречи на поле была равная борьба даже с небольшим преимуществом александрийцев. Но Марино Пушич угадал с заменами и в последние 15 минут «Шахтер» перевернул поединок, завершив его разгромной победой — 3:0.

Главным джокером тренера «горняков» тогда стал Судаков. Сейчас лидер чемпионов вышел в старте, был активным, но не настолько креативным чтобы самостоятельно решить судьбу поединка.

В целом в матче шла равная борьба без особо убийственных моментов. До перерыва больше атаковали хозяева, во втором тайме — гости. О напряжении может сказать тот факт, что лучший арбитр Украины Николай Балакин в основные 90 минут «наградил» обе команды восемью «горчичниками», к которым в овертайме добавилось еще четыре.

Пушич бросил в бой свежие силы после часа игры: со скамейки вышли Бондаренко, Алиссон и Траоре. Это немного добавило давления на ворота хозяев в конце матча. В частности, «горняки» едва не забили на 86-й минуте. Марлон оказался в штрафной хозяев, мог нанести удар сам, но решил прострелить на Траоре. Свежего нападающего «горняков» опередил Шабанов, который в подкате отвел угрозу.

В овертайме Траоре имел еще один супершанс: вышел один на один с голкипером «горожан» Ермаковым, но не сумел его переиграть. Ермаков спас свою команду и на последней минуте первого дополнительного тайма: Алиссон стремительно ворвался во вратарскую и уже пробросил мяч мимо голкипера, когда тот бросился ему в ноги. Был контакт, арбитр мог задуматься о пенальти, но даже не стал просматривать VAR.

«Шахтер» в овертайме играл острее. Впрочем обе команды больше думали об игре в защите, понимая что одна ошибка может стать фатальной.

«Александрия» допустила свою роковую ошибку на 110-й минуте. «Шахтер» получил право на стандарт. Внимание защитников хозяев было сконцентрировано на толкотне в своей штрафной. Там «горожане» разобрали всех опасных исполнителей соперников. Но совсем оставили без внимания Кевина, который караулил чуть поодаль. Именно на Кевина покатил мяч Судаков, вместо ожидаемого всеми навеса. Бразилец ворвался в штрафную, убрал финтом защитника и точно пробил обводящим ударом в девятку ворот Ермакова.

Наивысшей оценки заслуживает и креативный пас отечественного полузащитника и исполнение бразильского вингера.

Конечно, «Александрия» пошла вперед, атаковала, пыталась отыграться и даже имела шанс на это. Но «горняки» своего уже не выпустили. 0:1 — обладатель Кубка Украины вышел в полуфинал и продолжает борьбу за трофей.