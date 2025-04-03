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Спорт
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Хет-трик Бруниньо в дебюте Кучера и другие топ-моменты: обзор и видео матчей 22-го тура УПЛ

Хет-трик Бруниньо в дебюте Кучера и другие топ-моменты: обзор и видео матчей 22-го тура УПЛ

22-й тур украинской Премьер-лиги не внес изменения в верхнюю часть таблицы, однако немного перетасовал аутсайдеров.

Детально о матчах национального чемпионата — в обзоре РБК-Украина.

Шесть первых команд турнирной таблицы одержали очередные победы. Пятеро из них — буднично, без особого блеска. А вот «Карпаты» оторвались за всех. Яркий разгром одесского «Черноморца» (4:0) в бразильском стиле с хет-триком Бруниньо (который, к тому же, отметился еще и ассистом) — стал настоящим украшением тура.

Не позавидуешь Александру Кучеру, который возглавил одесситов в то время, когда команда оказалась на дне таблицы. До начала тура «моряки» делили статус худших с «Ингульцом». Но команда из Петрово получила свой балл и теперь «Черноморец» перешел в ранг аутсайдера №1.

Из зоны переходных матчей выбрался ковалевский «Колос», который неожиданно разгромил луганскую «Зарю» (3:0). Для ковалевцев это дебютная победа в 2025 году. Есть первые плоды возвращения на тренерский мостик команды Руслана Костышина. Теперь в трудном положении оказалась полтавская «Ворскла».

Матчи 22-го тура

«Ингулец» — «Верес» — 0:0

ЛНЗ — «Полесье» — 0:1

Гол: Крушинский, 54

«Левый Берег» — «Александрия» — 0:1

Гол: Смирный, 13

«Оболонь» — «Шахтер» — 0:2

Голы: Эгиналдо, 22, Глущенко, 89

«Рух» — «Динамо» — 0:2

Голы: Ванат, 11, Буяльский, 30

«Ворскла» — «Кривбасс» — 0:1

Гол: Твердохлеб, 40

«Карпаты» — «Черноморец» — 4:0

Голы: Бруниньо, 41 (пенальти), 45 (пенальти), 51, Костенко, 56

«Заря» — «Колос» — 0:3

Голы: Цуриков, 42, 58, Ореховский, 64

Удаления: Тронтель (З), 38 (вторая желтая)

Хет-трик Бруниньо в дебюте Кучера и другие топ-моменты: обзор и видео матчей 22-го тура УПЛ

Хет-трик Бруниньо в дебюте Кучера и другие топ-моменты: обзор и видео матчей 22-го тура УПЛ

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