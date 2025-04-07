«Хорошая ПВО»: Ромариньо сказал, почему не боится войны в Украине

Новичок футбольного клуба ЮКСА Ромариньо, сын легендарного Ромарио, впервые прокомментировал свое отношение к войне в Украине.

В разговоре с РБК-Украина он рассказал, как привыкает к новой реальности.

«Перед приездом я общался с бразильцами из команды, и они меня успокоили относительно воздушной обороны Украины. Иногда слышу выстрелы и взрывы, но уже привыкаю. Верю, что впереди еще много хорошего», — сказал 31-летний футболист.

Ромариньо признался, что переезд в Украину — это новый вызов в его карьере. Его цель — помочь ЮКСА подняться в Премьер-лигу, забивать голы и влиться в игру на украинских полях.

«Я на этапе адаптации, но уверен, что смогу реализовать себя здесь. Верю в команду и упорный труд», — подчеркнул бразилец.

Не обошлось и без темы семьи. Его отец, легенда мирового футбола Ромарио, полностью поддержал сына в этом решении и может приехать в Украину в будущем.

«Возможно, приедет, когда война немного утихнет», — поделился Ромариньо.

Кстати, еще с детства Ромариньо увлекался Андреем Шевченко — играл за него в видеоиграх и просматривал матчи «Милана».

Кто такой Ромариньо

Ромариньо — бразильский футболист, сын легендарного нападающего Ромарио, чемпиона мира 1994 года. Ромариньо родился в 1993 году в Рио-де-Жанейро. Он начал свою карьеру в академии «Васко да Гама», где сыграл несколько матчей за основную команду, но закрепиться там не смог.

В течение карьеры Ромариньо сменил 15 клубов, преимущественно в низших дивизионах Бразилии, в общем проведя 58 профессиональных матчей и забив 2 гола. В марте 2025 года футболист присоединился к ЮКСА.

Что известно о ЮКСА

Футбольный клуб ЮКСА (Украинская Христианская Спортивная Академия) — украинский футбольный клуб, расположенный в селе Тарасовка Фастовского района Киевской области. Основан в 2015 году Сергеем Лесником как часть одноименной спортивной академии. Основная цель клуба — развитие футбола среди молодежи, популяризация здорового образа жизни и воспитание ответственных граждан.

ЮКСА обладает современной инфраструктурой, включая несколько футбольных полей с искусственным газоном, учебные залы, административный корпус и общежитие для игроков.