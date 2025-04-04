Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп

Президент Республики Сербской Милорад Додик и российский диктатор Владимир Путин (фото: Getty Images)

О том, может ли разгореться на Балканах новый горячий конфликт, какую роль в событиях играет приход к власти в США Дональда Трампа и как связана война России против Украины с безопасностью на Балканах, — читайте в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Левицкого.

СОДЕРЖАНИЕ

Если какого-то политического лидера объявляют в розыск на родине, с высокой вероятностью этого политического лидера вскоре заметят в Москве. По этому проторенному пути прошел и лидер Республики Сербской (РС) Милорад Додик. Пусть Додик является и не главой государства, а лишь главой территориального образования – РС – в составе Боснии и Герцеговины. Но все равно его усилиями, при полной поддержке со стороны России, на Балканах создан едва ли не самый острый политический кризис со времен войн 1990-х.

Поэтому на днях власти Боснии и Герцеговины запустили процедуру объявления в международный розыск Додика и спикера парламента Республики Сербской Ненада Стевандича. Перед этим Додика приговорили к году заключения и запретили заниматься политикой в течение шести лет из-за сепаратистских стремлений.

Известный своей пророссийской позицией и стремлением к отделению от Боснии и Герцеговины (БиГ), Додик инициировал принятие закона, запрещающего государственным судебным органам и полиции заниматься своей деятельностью на территории РС.

Конституционный суд БиГ временно заблокировал это решение, а боснийская прокуратура приказала арестовать главу РС. Но, несмотря на действующий внутренний ордер на арест, на прошлой неделе Додик выехал в соседнюю Сербию, а затем прибыл в Москву.

Босния хочет объявить Милорада Додика в международный розыск (фото: Getty Images)

Тем временем в Белграде состоялась самая массовая в истории Сербии акция протеста. Тысячи сербов вышли на улицы с требованием к власти президента Александара Вучича провести прозрачное расследование трагедии на железнодорожном вокзале города Новый Сад (там в ноябре 2024 года из-за обвала накрытия погибло 14 человек) и наказать виновных.

Силовики попытались разогнать протест и даже якобы применили в отношении митингующих акустическое оружие — так называемую звуковую пушку. А потом, чтобы успокоить массы — сербские власти решили отправить в отставку правительство. Однако это не помогло и протесты продолжаются.

А на фоне нестабильности, вызванной возвращением Дональда Трампа в Белый дом, и угрозы выхода американских войск из Европы, соседнее Косово ищет альтернативы миссии НАТО по поддержанию мира и договорилось о военном альянсе с Хорватией и Албанией — странами, которые имели военные конфликты с Сербией.

Что происходит на Балканах и могут ли эти маленькие огоньки перерасти в огромный пожар посреди европейского континента — рассказываем подробнее ниже.

Боснийский кризис «среднего возраста»

Почти 30 лет назад – в ноябре 1995 года – в американском городе Дейтон между Сербией, Хорватией и Боснией и Герцеговиной было подписано мирное соглашение, которое предусматривало сохранение суверенитета и территориальной целостности последней, но разделило ее на две автономные единицы: Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую. Центральное правительство получило ограниченные полномочия, тогда как значительная часть власти оставалась на уровне этих двух образований.

Контролировать ситуацию в автономных частях БиГ назначили Верховного представителя ООН. Он имеет широкие полномочия, в частности может отменять решения местных властей и увольнять должностных лиц, если они угрожают стабильности страны.

После прихода на пост президента РС в 2010 году, Додик начал раскачивать ситуацию, продвигая идею отделения от БиГ. Он неоднократно предлагал провести референдум о независимости сербской автономии, а в 2023 году призвал присоединиться к БРИКС вопреки проевропейскому курсу БиГ, которая официально стремится присоединиться к Евросоюзу. Долгое время в Сараево прощали Додику его выходки, но в прошлом году терпение лопнуло.

Босния и Герцеговина существует на основе почти 30-летнего мирного соглашения (фото: Getty Images)

В июне 2024 года Народная Скупщина (так в РС называют парламент) приняла закон, запрещающий публикацию решений Офиса верховного представителя в «Служебном вестнике РС». Это стало очередным шагом в противостоянии с официальным Сараевом, после непризнания Кристиана Шмидта верховным представителем как таковым и запрета на сотрудничество с ним. Несмотря на отмену этих решений Шмидтом, депутаты приняли еще один закон – о невыполнении решений Суда БиГ.

В ответ прокуратура БиГ в августе выдвинула обвинения Додику и руководителю «Служебного вестника РС» Милошу Лукичу (последнего оправдали). Додика обвиняли в попытках дестабилизировать БиГ и способствовать выходу РС из состава государства. Судебный процесс сопровождался затягиванием, блокированием здания суда и провокациями. 26 февраля суд вынес приговор, поставив точку в этом громком деле.

На это решение суда парламент РС отреагировал запретом деятельности национальной полиции и судебной системы БиГ на сербской территории, что еще больше усиливает раскол между автономными частями Боснии.

Последние решения Додика и подконтрольной ему власти Республики Сербской связаны с потеплением между Вашингтоном и Москвой после возвращения Трампа, отметила в разговоре с РБК-Украина международный обозреватель и редактор портала «Балканский обозреватель» Наталья Ищенко.

Еще в декабре 2023 года Додик в интервью сербскому телеканалу TV Prva намекал на намерения отделить РС от Боснии в случае повторного президентства Трампа. А уже в этом году новая администрация Трампа дала четко понять, что проблемы Европы – дело европейцев.

«Додик решил, что теперь его никто не будет ругать, и он сделает то, что давно запланировал», – считает Ищенко.

По ее мнению, все эти движения Додика направлены на то, чтобы сделать Республику Сербскую де-факто самостоятельным и обособленным образованием со всей своей вертикалью. Чтобы когда появится «окно возможностей», провернуть отделение уже де-юре.

Такое развитие ситуации, очевидно, спровоцирует нестабильность на европейском континенте, которая будет выгодна никому другому как России. Додик давно согласился быть «полезным идиотом Кремля», сказал в комментарии РБК-Украина экс-директор Христианско-демократической партии Сербии Чедомир Стойкович, ведь его было не трудно убедить во всем, что Москва ему хотела навязать.

«В течение лет он строил свой политический образ в Республике Сербской на нарративах, которые Россия продвигала в Боснии и Герцеговине. Благодаря этому Россия проводила психологические операции среди населения РС, а Додик, как полезный идиот, использовал последствия этих операций, чтобы укрепить свои политические позиции среди граждан, двигаясь на волне нарративов, которые сеяла Россия», – пояснил Стойкович, который сейчас возглавляет «Группу Октябрь», занимающуюся распознаванием гибридных операций Кремля.

Милорад Додик давно уже работает на Кремль ради собственных целей (фото: Getty Images)

Важным фактором также является то, что Босния и Герцеговина с ее конституцией существует по фактически временному мирному соглашению, которому уже почти 30 лет, отметила в разговоре с РБК-Украина Наталья Ищенко. И тогда как боснийцы стремятся создать полноценное государство, сербы воспринимают это как отход от первоочередного замысла Дейтонского соглашения, который предусматривал большую самостоятельность РС.

Разделение Боснии и Герцеговины – это сценарий, которого не может позволить Европа. И для этого, по словам Стойковича, есть три причины: это создаст новое подконтрольное России государство в Европе, ослабит европейские позиции в отношении Москвы и откроет «ящик Пандоры» по всему европейскому континенту.

«При таких обстоятельствах единственным неизбежным результатом является то, что РС останется частью БиГ, и Европа сделает все необходимое, чтобы это оставалось так. Единственный сценарий, при котором это отделение может произойти в текущем контексте, – это если Украина проиграет войну России, позволяя Москве стать мощным шантажистом Европы. Именно поэтому все эти вопросы взаимосвязаны, и сообразительные политики Европы это понимают, поэтому они не позволят ни одному из этих сценариев — отделению или победе России – осуществиться», – считает Стойкович.

Что же касается Додика, то по мнению обоих экспертов, его арестуют, как только это станет возможным. Ведь это не только юридический вопрос, но и вопрос безопасности. Однако, сначала нужно дождаться подходящего момента, когда риски эскалации будут сведены к минимуму.

«Это единственная причина, почему он до сих пор не задержан. Однако, так же как когда-то спрашивали о Слободане Милошевиче, которого обвиняли в военных преступлениях в Гааге, или о многочисленных генералах, которые предстали перед судом за те же преступления, — почему их до сих пор не арестовали? В конце концов, все они были задержаны и осуждены. И с Додиком будет так же», – резюмировал Стойкович.

Верным политическим партнером Додика длительное время является президент соседней Сербии Александр Вучич. Но у того сейчас тоже появилось немало собственных проблем.

«Цветные» флешбеки Вучича

Студенческая акция протеста против сербской власти и коррупции, которая состоялась 15 марта в Белграде, стала самой массовой со времен свержения режима Слободана Милошевича. Формальные требования участников — раскрыть всю документацию по коррупции, которая привела к трагедии в Новом Саде, идентифицировать тех, кто нападал на протестующих, а также освободить всех задержанных на предыдущих протестах.

Однако неформальные требования, по словам Стойковича, звучат гораздо громче и мощнее, объединяя рекордное количество участников протестов: отставка правительства, отставка Вучича и отправка его самого и ключевых фигур коррупционной системы в историческое прошлое.

В середине марта в Сербии состоялась масштабная акция протеста (фото: Getty Images)

Трагедия в Новом Саде — лишь триггер, который спровоцировал эскалацию гражданского недовольства, которое тлело в течение 12 лет, отметил Стойкович. По его словам, Вучич годами использовал различные методы удержания власти, похожие, в частности, на российские: контролируемые СМИ и давление на избирателей, в условиях сохранения формальной демократии. Спецслужбы запугивали оппозицию, а коррупция достигла беспрецедентного уровня, укрепляя власть Вучича.

В то же время, как отметила в комментарии РБК-Украина Наталья Ищенко, сербские протесты, которые в той или иной форме продолжаются еще с прошлого ноября, не имеют геополитического характера. На них нет, например, флагов ЕС или евроинтеграционных лозунгов. Наоборот, некоторые митингующие, среди прочего, требуют «не сдавать Косово».

Однако по словам Стойковича, утверждение об «опасности прихода к власти пророссийских сил после Вучича» – это совместная пропагандистская и политическая операция самого Вучича и Москвы. На самом же деле, такой угрозы нет, считает он.

«Оппозиционные партии гораздо более проевропейские, чем это правительство когда-либо было. Конечно, после десятилетий гибридных атак России на Сербию и мощной кремлевской пропаганды существуют определенные пророссийские элементы в оппозиции. Но главные пророссийские силы находятся именно в рядах действующего правительства. Половина сербского правительства состоит из пророссийских министров, а треть нынешнего состава власти – это прямые агенты Кремля», – убежден Стойкович.

Кроме того, в парламентской оппозиции нет радикальных элементов, а те пророссийские радикалы, которые не входят в партию Вучича, не смогли пройти в парламент на последних выборах, несмотря на помощь РФ.

Сербский президент уже окрестил протест в Белграде, как попытку «Майдана», очевидно, намекая на украинскую Революцию Достоинства. Вучич любит пугать сербов «майданами» и «цветными революциями», как только начинаются какие-то антиправительственные акции. Украинцами это обычно воспринимается, как отсылка к нашим революциям, но, по мнению Ищенко, на самом деле речь идет не о них.

«Сербия – колыбель «цветной революции». Первая так называемая «цветная революция» произошла тогда, когда сербы свергли режим Милошевича», – пояснила Ищенко.

Первая «цветная революция» произошла в Сербии против режима Милошевича (фото: Getty Images)

Вучич в те времена входил в команду Милошевича, поэтому, когда он когда говорит о «майдане», то прежде всего вспоминает именно те времена, а не Украину, считает Ищенко.

«Он очень хорошо знает, о чем идет речь. И поэтому анонсировал, что уже начал писать книгу о том, как бороться с «цветными революциями». Вучич считает, что победил эту «цветную революцию», не допустил ее и так далее», – рассказывает она РБК-Украина.

А бороться с протестами Вучичу помогает никто иной, как Москва. Россия глубоко вовлечена в усилия по недопущению смены власти в Сербии, осознавая, что следующее правительство не будет пророссийским, уверен Стойкович.

«Однако последние десятилетия показывают, что Кремль всегда играет на обе стороны: поддерживая пророссийское правительство, он одновременно стремится влиять на оппозицию, чтобы сохранить свое влияние в целевой стране во время смены власти. Эта ситуация не является исключением. Было бы полезно, если бы Европа, Украина и Запад в целом помогли сербской оппозиции распознать эти попытки Кремля, усиливая их устойчивость к такому влиянию. В любом случае Кремль не сможет оказать на будущее правительство такого же влияния, как на действующее», – считает он.

Антисербский военный альянс

Между тем, в конце марта министр обороны Косово Эюп Македончи подписал декларацию о сотрудничестве в области безопасности и обороны со своими коллегами из двух стран НАТО – Хорватии и Албании. Три страны договорились работать над повышением взаимодействия между армиями через совместные тренировки и участвовать в борьбе с гибридными угрозами.

«Это сотрудничество не является угрозой для кого-то, а является дополнительным обязательством для сохранения мира и стабильности в регионе Западных Балкан. Вместе с Албанией и Хорватией Косово сильнее, регион безопаснее, а мир более стабильным», — сказал Македончи.

Такой фактически военный союз между странами, которые в своей истории имели те или иные военные конфликты с сербами, ожидаемо вызвал раздражение в Белграде, который назвал декларацию «открытой провокацией».

Однако причина этого союза, по словам экспертов, заключается именно в Сербии, а также в политике нынешней администрации США. Если Трамп все же решит вывести американский контингент из Европы, в том числе и из миротворческой миссии НАТО в Косово (KFOR), это поставит под угрозу стабильность в регионе.

Косово ищет альтернативу «натовским» миротворцам (фото: Getty Images)

«Когда речь идет о стратегических шагах Европы в регионе, очевидно, что Европа готовится ко всем возможным сценариям на континенте. Косово не является частью НАТО, что означает, что в случае выхода Америки из европейской архитектуры безопасности, Косово останется без формальных альянсов. Именно поэтому формируется этот новый альянс», — пояснил Стойкович.

На косовско-хорватско-албанский союз Сербия ответила оборонным соглашением с Венгрией, которое предусматривает десятки совместных программ в 2025 году, включая военные учения и стрельбы. Не секрет, что Будапешт симпатизирует сербам, отметила в разговоре с РБК-Украина Ищенко, и это создает угрозы для Боснии и Косово, ведь венгерский контингент есть в миротворческих миссиях на их территориях.

«Уже даже боснийцы просили убрать венгров из миротворческого контингента в БиГ, потому что они откровенно поддерживают Додика. Венгры есть и в миротворческом контингенте НАТО в Косово. В Приштине считают, что венгры им ничего не гарантируют. Возможно, гарантируют сербам, но не им», — добавила она.

Если Трамп действительно нарушит архитектуру безопасности этой части Европы, эскалации, безусловно, возможны, считает Стойкович. Но они произойдут лишь в том случае, если их организует Россия. По его мнению, единственное государство, способное вызвать такую эскалацию, — это Сербия, под влиянием России. Поэтому, по его словам, чрезвычайно важно добиться смены сербского правительства на такое, которое ни при каких обстоятельствах не стремилось бы к таким эскалациям.

***

Российская агрессия в отношении Украины тесно связана с ситуацией с безопасностью на Балканах, в Европе и в целом во всем мире. Если война завершится несправедливым для Украины миром, это может стать сигналом к новым геополитическим изменениям, в частности на Балканах.

По мнению Ищенко, прецедент изменения границ в Европе или даже предположение об этом может спровоцировать сепаратистские движения в Республике Сербской, а у Сербии может возникнуть соблазн восстановить контроль над Косово.

Однако коренные причины нестабильности в Европе заключаются в России, считает Стойкович. Поэтому Европе нужно понять, что только поражение России в Украине может гарантировать мир на Европейском континенте. А любой мир, достигнутый без победы, будет лишь прелюдией к большей войне — будущему конфликту, который не ограничится только Украиной.

При подготовке материала использовались публикации Politika, Reuters, Radio Evropa e Lirë, заявления сербских и косовских чиновников, а также комментарии международного обозревателя и редактора портала «Балканский обозреватель» Натальи Ищенко и бывшего директора Христианско-демократической партии Сербии, действующего президента «Группы Октябрь» Чедомира Стойковича.