Игорь Шевадзуцкий: Мне прислали контракт за 5 дней до боя с Джалаловым

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий в субботу, 5 апреля, проведет боксерский поединок в Казахстане. Он будет боксировать против двукратного олимпийского чемпиона Баходира Джалалова.

О своих ожиданиях от поединка против Джалалова Шевадзуцкий рассказал в интервью РБК-Украина.

— Когда ты узнал о том, что будешь боксировать против Баходира Джалалова?

— Ну предварительный звонок был неделю назад. Тогда мне просто позвонили и спросили: да или нет? Я говорю, окей, я готов боксировать. После этого была тишина. Уже в понедельник в 10 вечера мне прислали контракт. Во вторник я его отправил. А билеты в Казахстан мне пришли только в четверг.

— Насколько я понимаю, ты снова не успел подготовиться к бою?

— Я вообще не готовился. У меня не было никакого понимания по поводу этого поединка. Вообще, не было никакой информации, да и честно говоря, за две недели я бы не смог провести надлежащую подготовку.

— Или вообще ты поддерживал свою форму? Хотя бы какой-то тренировочный процесс был?

— Ну, я тренировался конечно, форму поддерживал. Но, к сожалению, у меня нет боевых кондиций, я не смог ни подсушиться, ни набрать должную форму. Но, уже как есть.

— Как ты можешь оценить своего соперника?

— Ну это двукратный олимпийский чемпион. Как его может оценивать? Он очень мастеровитый, четкий, хорошо обученный, большой, левая рабочая рука. С ним будет трудно, учитывая его физические данные.

— Насколько понимаю, ты вообще не изучал Джалалова?

— Нет, у меня просто не было времени на это.

— Что думаешь о том, что бой будет проходить в Казахстане, где у Баходира будет серьезная поддержка?

— Я так скажу: в нашей реальности наши люди топят боксеров из Украины. Говорят, что мы плохие, что не умеем боксировать. И бывает так, что приезжаешь в чужую страну и там тебя лучше поддерживают, чем на родной земле. Понятно, что близкие люди всегда с тобой, но все остальные нет.

Фото: Игорь Шевадзуцкий (instagram.com/igor_shevadzutskiy)

— У тебя очень странная ситуация с промоутером. Опять ты получаешь соперника за несколько дней до боя. Почему так?

— Потому что мой промоутер, к сожалению, ничего не хочет делать. Я с ним неоднократно вел разговоры, у нас прописаны конкретные условия в контракте, которые он не выполняет. Я бы хотел разорвать с ним соглашение, но в таком случае, я еще и должен буду заплатить определенную сумму. В итоге, у меня нет ни промоутера, ни спонсора, ни боев. Он работает только тогда, когда поступают какие-то предложения.

— Насколько понимаю, о поединке против Джалалова тебе сообщил не твой промоутер?

— Нет, это мне предложили другие люди из другой компании. Я к ним должен был ехать на спарринги и так получилось, что во время разговора меня спросили, провел бы я бой против Джалалова. Я сказал, что без проблем, но ведь должна быть какая-то конкретика, а после этого никаких обсуждений не было. Были афиши, на BoxRec выставили, а контракт прислали за 5 дней до боя.

— Какая твоя задача на бой против Баходира?

— Выйти в ринг, постараться выиграть, сделать все возможно для того, чтобы победить. Это бокс. Для меня, в моем понимании лучше принимать такие бои и делить ринг с лучшими боксерами современности, несмотря на то, что условия не очень равны, ведь у меня не было ни спаррингов, ни подготовки. Я не хочу боксировать с какими-то непонятными боксерами и радоваться победам.

— Готов ли ты физически выдержать 10 раундов?

— Смотри, я с Пулевым выдержал 13 раундов без подготовки. Думаю, здесь тоже получится, хотя уровень боксеров разный.

Кто такой Игорь Шевадзуцкий

Игорь Шевадзуцкий — украинский профессиональный боксер, выступающий в супертяжелой весовой категории. Родился 23 марта 1990 года в Кривом Роге. Мастер спорта Украины международного класса, член сборной Украины по боксу в 2013-2018 годах. Двукратный чемпион Украины (2016, 2017), серебряный (2018) и бронзовый (2015) призер чемпионатов Украины.

Профессиональную карьеру начал в июне 2019 года, дебютировав техническим нокаутом в первом раунде против Викуса Людеке. До марта 2024 года провел 14 боев, одержав 12 побед (10 нокаутом) и потерпев 2 поражения.

В апреле 2023 года встретился с конголезским боксером Мартином Баколе, потерпев поражение техническим нокаутом в третьем раунде. В феврале 2023 года победил косовского боксера Эдониса Беришу, а в марте 2024 года уступил болгарину Кубрату Пулеву единогласным решением судей.