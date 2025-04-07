Их назвали «уродливыми» или «старыми». 7 актрис, которым отказали в роли из-за внешности

Элизабет Бэнкс и Гвинет Пэлтроу (коллаж РБК-Украина)

В Голливуде внешность иногда весит больше таланта. Эти 7 актрис столкнулись с жесткими стереотипами индустрии: им отказывали в желаемых ролях, потому что они якобы были «недостаточно привлекательны», «слишком возрастные» или просто не соответствовали чьему-то идеалу.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об актрисах, чьи истории — еще одно подтверждение того, как глубоко в индустрии кино укоренилось внешнее давление.

Гвинет Пэлтроу

Когда Гвинет Пэлтроу было всего 20, студия отказала ей в роли в фильме «Золотые ворота», заявив, что она «недостаточно привлекательна». И это несмотря на то, что режиссер ленты Джон Мэдден рассматривал актрису как одну из главных кандидаток.

Гвинет Пэлтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Элизабет Бэнкс

Элизабет Бэнкс отказали в роли 18-летней Мэри Джейн в фильме «Человек-паук», посчитав ее слишком старой — на тот момент актрисе было 28. И хотя это могло показаться логичным, интересный факт: Тоби Магуайр, исполнивший роль Питера Паркера, был всего на год моложе.

Элизабет Бэнкс (фото: instagram.com/elizabethbanks)

Джина Дэвис

Подобная ситуация случилась с Джиной Дэвис — ей отказали в роли, заявив, что она слишком стара, чтобы играть возлюбленную героя, который был на 20 лет старше ее.

Джина Дэвис (фото: Википедия)

Приянка Чопра

В 2017 году Приянку Чопру не взяли на роль в фильме из-за ее расовой принадлежности. Об этом случае актриса рассказала в интервью InStyle. По ее словам, представитель студии позвонил ее агенту и сказал, что она имеет «не ту физичность».

«Я спросила себя: что это значит? Должна ли я быть худее? Иметь пресс? Что такое неправильная физичность?», — вспоминала Приянка.

Приянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra)

«При, думаю, они имели в виду, что им нужен кто-то не с темной кожей», — объяснил позже агент актрисы.

Вайнона Райдер

В начале карьеры Вайноне Райдер говорили, что она недостаточно привлекательна, чтобы стать звездой 80-х. Во время одного из прослушиваний кастинг-директор остановил ее на полуслове и жестко заявил, что она не должна быть актрисой.

«Ты недостаточно хороша, тебе стоит вернуться туда, откуда ты пришла, и пойти в школу. У тебя этого просто нет», — уверяли ее ,

Вайнона Райдер (фото: Википедия)

Несмотря на такие унизительные слова, Райдер не сдалась — и в конце концов стала одной из самых известных актрис своего поколения.

Эмма Томпсон

Эмма Томпсон признается, что руководители-мужчины считали ее «недостаточно привлекательной», чтобы сниматься в обнаженных сценах, из-за чего она потеряла несколько ролей.

Эмма Томпсон (фото: Википедия)

«Я никогда не пыталась подстроить свою фигуру или вид под то, что они хотели видеть на экране», — рассказала актриса.

Мерил Стрип

Мерил Стрип считали «слишком уродливой», чтобы сниматься в фильме «Кинг-Конг». Продюсер Дино Де Лаурентис на самом деле сказал: «Che brutta» («Как уродливо») прямо перед звездой во время прослушивания. Актриса поняла его и ответила ему на итальянском.

Мерил Стрип (фото: Википедия)