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Как готовили паску наши прабабушки: рецепт из газеты 1913 года

Как готовили паску наши прабабушки: рецепт из газеты 1913 года

Паска по рецепту из газеты 1913 года (фото: Getty Images)

Пасхальная паска — это очень давняя традиция и их начали печь очень много лет назад. Хотя большинство рецептов не сохранилось, существуют старые записи, которые подскажут, как делали праздничную выпечку наши бабушки более 100 лет назад.

Как приготовить «царское» тесто для пасхальной паски по рецепту из газеты 1913 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на «Кулінарні витівки»

Что вам понадобится:

Для опары:

Для теста:

Как готовить паску по старинному рецепту наших бабушек

В стакане разведите дрожжи с теплым молоком, хорошо перемешайте и оставьте набухать.

В миску просейте 3 столовых ложки муки, залейте их горячим молоком, перемешайте и оставьте охлаждаться.

В другой посуде взбейте желтки с сахаром и ванильным сахаром — пока масса не станет светлой. Эту массу вливайте в миску с мукой и молоком, хорошо перемешайте. Добавьте массу с дрожжами и хорошо перемешайте лопаткой.

Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час. Когда на опаре появились пузырьки — она готова. Добавьте соль, цедру апельсина, измельченный миндаль и хорошо перемешайте.

Муку просейте в два этапа, перемешивайте лопаткой. Далее — замешиваем тесто руками и добавляем мягкое сливочное масло. На вымешивание должно примерно уйти 20-30 минут.

Если тесто цепляется к рукам, добавьте немного масла и вымешивайте дальше. Затем добавьте в тесто промытый и подсушенный изюм.

Накройте тесто пищевой пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте еще на 1,5-2 часа.

Готовое тесто разделите на 3 части и сформируйте шарики. Спрячьте весь изюм внутрь теста. Выкладывайте в бумажные формочки диаметром 14 см — до половины формы. Оставьте в теплом месте еще 1,5 часа.

Взбейте желток и смажьте паски. Разогрейте духовку до 175 градусов и выпекайте куличи примерно 30 минут.

Охлаждайте паски прямо в форме.

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