Как приготовить идеальный холодец: традиционный рецепт к пасхальному столу

Как приготовить на Пасху идеальный холодец по традиционному рецепту (фото: Getty Images)

Холодец — одно из важнейших мясных блюд украинского праздничного стола. Особенно на Пасху, когда он подается рядом с ветчиной, яйцами и домашними колбасами. Но чтобы холодец получился густым, ароматным и прозрачным, как в детстве — нужно знать несколько нюансов.

Как приготовить идеальный холодец на Пасху и какие секреты об этом блюде стоит знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что вам понадобится:

Как готовить холодец на Пасху

Подготовка мяса:

Замочите мясо в холодной воде на 2-3 часа, меняя воду — это поможет избавиться от лишней крови.

Варение:

Залейте мясо водой (чтобы покрывала на 4-5 см), доведите до кипения, снимите пену. Добавьте лавровый лист, перец, лук и морковь. Варите на очень малом огне 6-8 часов без кипения — бульон должен медленно вариться.

Процеживание:

Достаньте мясо, процедите бульон. Мясо переберите, нарежьте или разберите на волокна.

Чеснок и мясо:

В формы положите мясо, залейте бульоном, добавьте толченый чеснок (по своему вкусу). Охладите, поставьте в холодильник на 6-8 часов.

Подача:

Перед подачей украсьте вареной морковью, зеленью или вареным яйцом — по желанию.

Секреты приготовления холодца

Правильное мясо

Мясо — это главный ингредиент для правильного холодца. Лучший выбор — свиные ножки, именно та часть, которая прилегает к копытам. В этой части огромное количество желатина и это гарантирует, что холодец получится идеальным. Свиные ножки могут быть основой, но можно добавить любые другие виды мяса — индейка, курица, говядина или даже дичь.

Замачивание

Мясо нужно замочить минимум на несколько часов, а лучше всего — на ночь. Это позволит размягчить волокна, удалить все загрязнения и смягчить кожу. Залейте мясо так, чтобы оно было полностью покрыто водой и оставьте отмокать.

Правило первой воды

Первую воду после закипания необходимо слить. Многие пренебрегают этим правилом, однако именно эта хитрость обеспечивает кристальную прозрачность и хороший вкус готового блюда. Перед тем как залить мясо снова, промойте его под проточной водой. Вода должна покрывать мясо минимум на 2 сантиметра. Это позволит обойтись без желатина и без необходимости доливать воду во время варки.

Последовательность специй

Хороший холодец нужно варить не менее пяти часов. И только после этого в холодец нужно добавлять овощи и специи, поскольку длительная варка уничтожит весь вкус и полезные элементы. Незадолго до конца варки добавляйте морковь и лук, а еще соль и специи. Стоит осторожнее быть с солью, потому что ее вкус проявляется только тогда, когда холодец застынет.

Разделка мяса

Когда бульон сварится, мясо нужно достать, а жидкость — процедить. Осторожно отделяйте мясо от костей и измельчите его. А затем смешайте с измельченным чесноком — так будет вкуснее.

Застывание

Замораживать холодец нужно при умеренной температуре, поэтому открытый балкон или морозилка не очень подходят для этого. Лучше всего — средняя полка холодильника, именно там холодец застынет так, как надо и сохранит свой вкус и аромат.