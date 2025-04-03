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Узнайте, как прошел матч Атлетико Мадрид - Барселона 2 апреля 2025 года. Счёт, ключевые моменты и интересные факты о полуфинале Кубка Испании.
Узнайте, как прошел матч Атлетико Мадрид - Барселона 2 апреля 2025 года. Счёт, ключевые моменты и интересные факты о полуфинале Кубка Испании.
Спорт
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Как сыграли Атлетико Мадрид и Барселона 2 апреля 2025: счёт, интересные моменты

2 апреля 2025 года на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде прошёл ответный полуфинальный матч Кубка Испании между командами «Атлетико Мадрид» и «Барселона». Встреча завершилась победой каталонцев со счётом 1:0, что в совокупности с результатом первого матча (4:4) обеспечило им выход в финал турнира.

Основные моменты матча

  • 27-я минута: Единственный гол в матче забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. Он получил точный пас от Ламина Ямаля и отправил мяч в сетку ворот «Атлетико». Это стало решающим моментом в игре, после чего «Барселона» успешно удержала преимущество до финального свистка.
  • Первый тайм: «Барселона» доминировала на поле, контролируя игру и создавая опасные моменты у ворот соперника. Ламина Ямаля и Педри активно участвовали в атакующих действиях команды, и их взаимодействие стало ключом к успеху.
  • Второй тайм: После перерыва «Атлетико» усилил давление, пытаясь отыграться. На 70-й минуте Александр Сёрлот забил гол, но арбитр отменил его из-за положения вне игры. «Атлетико» продолжал атаковать, но так и не смог забить.
  • Конец матча: Несмотря на усилия «Атлетико» в последние минуты, включая выход голкипера Хуана Муссо в атаку в добавленное время, «Барселона» удержала минимальное преимущество и вышла в финал Кубка Испании.

Интересные факты

  • Это будет восьмой финал Кубка Испании для «Барселоны», где они встретятся с «Реалом». Последний раз «Эль Класико» в финале турнира состоялся более десяти лет назад.
  • «Атлетико Мадрид» вылетел из всех основных турниров в последние пять недель, что является серьезным ударом для команды.

Мнение тренера

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик призвал не загадывать о возможном трёхкратном успехе, подчеркнув важность концентрации на предстоящих матчах. Он отметил, что команда гордится достигнутым результатом, но необходимо продолжать работать и готовиться к следующей игре.

Победа «Барселоны» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании обеспечила им место в финале против «Реала». Ожидается, что этот матч станет ярким событием футбольного сезона, учитывая историю противостояний этих двух команд.

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