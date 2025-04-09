Китайцы воюют за Россию. Спецслужбы Украины показали доказательства (фото)

Китайские военные массово воюют против Украины в рядах российской армии. Спецслужбы получили список, в котором фигурируют порядка сотни человек.

Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, есть сведения о гражданах Китая, которые по состоянию на 2 апреля проходили отбор на военную службу. Спецслужбы предоставили их имена, фото и данные паспортов.

Среди них:

Фото: персональные данные граждан Китая, которых отбирают на военную службу в России (РБК-Украина)

Кроме того, спецслужбы получили список из около 150 китайских граждан, которые уже воюют за Россию, преимущественно в звании рядовых. Они приписаны к 255-му мотострелковому полку, 136-й отдельной мотострелковой бригаде и ряду других подразделений.

Фото: список граждан Китая, которые воюют за Россию (РБК-Украина)

Как сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, всего есть информация о 155 китайцах с фамилиями и паспортными данными, которые воюют на территории Украины.

«Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного», — добавил он.

По его словам, рекрутов вербуют через TikTok и другие китайские социальные сети, где россияне распространяют рекламу. Затем они прибывают в Москву, после медосмотра направляются на 1-2 месяца в учебные центры, получают миграционные карты, карточки, на которые получают деньги.

Два китайца Ванг Гуанцзюн и Чанг Ренбо попали в плен возле Белогоровка и Тарасовки в Донецкой области. Зеленский добавил, что, вероятно, дадут возможность украинской прессе пообщаться с ними.

Китайские военные в украинском плену

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли в плен двух китайских граждан, воевавших на стороне России. Это произошло в зоне боевых действий в Донецкой области, в районе Тарасовки и Белогоровки. Сообщалось, что во время боя ВСУ столкнулись с шестью китайскими военными, двое из которых были захвачены в плен.

Подробнее читайте в материале «Россия вовлекает Китай в войну. Первые солдаты КНР попали в плен ВСУ: что известно».

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин выясняет ситуацию. И ограничился комментарием, что своих граждан просили держаться подальше от зон вооруженного конфликта.

Украинский МИД вызвал главу китайской дипломатической миссии, чтобы обсудить этот факт и потребовать объяснений.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина предположил, что Китай будет жестко реагировать на такие случаи, поскольку вряд ли хочет втягиваться в войну. Так как это может негативно повлиять на экономические и политические интересы, в частности в контексте глобальных торговых отношений с Европой и США.