Кому нельзя есть скумбрию: проверьте, есть ли вы в списке

Скумбрия скоро может исчезнуть с прилавков магазинов. Любимая многими украинцами рыба, известная своим насыщенным вкусом и высоким содержанием полезных жиров Омега-3, — сейчас под угрозой исчезновения.

В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте, кому надо есть скумбрию, а кому стоит ограничить потребление этой рыбы.

В чем польза скумбрии?

Популярность скумбрии вполне заслужена. Она является одним из лучших источников полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 (EPA и DHA), которые необходимы для здоровья сердечно-сосудистой системы, нормальной работы мозга, уменьшения воспалительных процессов и поддержания зрения. Кроме того, скумбрия богата витамином D, которого часто не хватает жителям наших широт, витамином B12, важным для нервной системы и кроветворения, а также является хорошим источником белка и селена.

Кому стоит быть осторожным со скумбрией?

Несмотря на всю пользу, существуют ситуации и состояния, когда потребление скумбрии стоит ограничить или контролировать:

Содержание ртути

Как и большинство морских рыб, скумбрия может накапливать ртуть. Хотя атлантическая скумбрия, самая распространенная на нашем рынке, имеет относительно низкий уровень накопления по сравнению с другими видами (например, королевской макрелью или большим тунцом), беременным женщинам, кормящим матерям и маленьким детям Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление любой крупной морской рыбы во избежание потенциального негативного влияния ртути на развитие нервной системы плода и ребенка.

Риск скомбротоксикоза

Скумбрия относится к рыбам (как и тунец, макрель, сельдь), которые при неправильном хранении (особенно при комнатной температуре) быстро накапливают гистамин. Употребление такой рыбы может вызвать отравление (скомбротоксикоз), симптомы которого похожи на сильную аллергическую реакцию. Покупайте рыбу только у надежных продавцов и строго соблюдайте правила хранения.

Подагра

Из-за высокого содержания пуриновых оснований людям, страдающим подагрой, следует значительно ограничивать или исключать скумбрию из рациона.

Способ приготовления

Очень часто скумбрию потребляют в соленом или копченом виде. Это резко повышает содержание соли (натрия), что вредно для людей с гипертонией и заболеваниями почек. Копчение, особенно горячее, может приводить к образованию канцерогенных веществ. Самыми полезными способами приготовления являются запекание, варка или приготовление на пару.

Аллергия

Не следует забывать о возможности индивидуальной аллергической реакции на рыбу.

Пока скумбрия еще доступна, стоит относиться к ее потреблению осознанно. Учитывайте потенциальные риски, особенно если вы принадлежите к уязвимым группам. Выбирайте надежных продавцов и отдавайте предпочтение более здоровым способам приготовления.