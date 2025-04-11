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«Кривбасс» — «Динамо» и другие матчи в продолжении УПЛ: полное расписание 24-го тура

"Кривбасс" - "Динамо" и другие матчи в продолжении УПЛ: полное расписание 24-го тура

В пятницу, 11-го апреля стартует 24-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Откроется тур нетипично — поединком одного из лидеров. В пятницу, 11 апреля черкасский ЛНЗ дома сыграет с донецким «Шахтером». Начало встречи — в 15:30.

Субботняя программа стартует сразу центральной игрой 24-го тура. В 13:00 в Кривом Роге сойдутся местный «Кривбасс» и киевское «Динамо». Криворожане, которые сейчас занимают 5-ю строчку в таблице, ведут борьбу за попадание в еврокубки в следующем сезоне. Киевляне будут стремиться сохранить очковое преимущество в гонке за чемпионство. Матч ожидается непростой. В первом туре в Киеве очная встреча соперников завершилась минимальной победой «Динамо» — 2:1.

Продолжат субботнюю сессию поединки львовского «Руха» с «Александрией» (15:30) и столичной «Оболони» с одесским «Черноморцем».

Три матча состоятся в воскресенье, 13-го апреля. В 13:00 стартуют полтавская «Ворскла» и житомирское «Полесье», в 15:30 — столичный «Левый Берег» и ковалевский «Кролос», в 18:00 — луганская «Заря» и ровенский «Верес».

Завершится 24-й тур в понедельник, 14 апреля, матчем «Ингулец» — «Карпаты». Игра состоится в Александрии и начнется в 15:30.

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ — MEGOGO, «Киевстар ТВ», Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Перечень матчей 24-го тура УПЛ:

Пятница, 11 апреля

Суббота, 12 апреля

Воскресенье, 13 апреля

Понедельник, 14 апреля

"Кривбасс" - "Динамо" и другие матчи в продолжении УПЛ: полное расписание 24-го тура

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