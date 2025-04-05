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Спорт
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Кто, если не Усик: Дюбуа озвучил приоритеты

Кто, если не Усик: Дюбуа озвучил приоритеты

Чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Даниель Дюбуа допускает, что следующий поединок придется провести не против украинца Александра Усика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

Если вариант с украинцем не выгорит, у британца два приоритетных варианта. Оба они не включают соотечественника Дерека Чисору, несмотря на то, что IBF обязала Дюбуа провести именно с ним обязательную защиту до 21 июня.

«Я не особо заинтересован в бою с Чисорой, — заявил Дюбуа. — Я больше за варианты с Паркером или Джошуа, я за топовые имена. Бой с Паркером — это вообще незаконченное дело. Я должен убрать его с повестки дня, чтобы заткнуть кое-кого. Но, конечно, если сначала удастся выйти против Усика, я сделаю именно это».

Напомним, Дюбуа должен был драться с Паркером 22 февраля, но из-за болезни отказался от боя. Тогда же появились конспирологические версии, что британец якобы на самом деле не болел, а решил не рисковать на ринге, чтобы не потерять пояс, без которого он будет неинтересен Усику.

Возможный бой Усик — Дюбуа: что известно

Украинец и британец собрали в своих руках чемпионские титулы по всем самым престижным версиям. Усик владеет поясами WBC, WBO и WBA, Дюбуа — IBF. В противостоянии между ними может определиться новый абсолютный чемпион мира.

Отметим, что Дюбуа получил свой пояс после добровольного отказа от него Усика. Украинец после первой победы над Фьюри в мае прошлого года стал абсолютным чемпионом мира. Однако был вынужден отказаться от титула IBF. Организация требовала защиты чемпионства, а украинец не мог этого сделать из-за обязательства провести реванш с Фьюри. Поэтому в повторном бою Усик — Фьюри на кону стояли три пояса — WBC WBA и WBO.

Дюбуа в свою очередь завоевал титул IBF, одолев в поединке за вакантный пояс земляка Энтони Джошуа.

Пока представители боксеров готовят объединительный бой, международные организации выдвигают свои условия. Так WBO постановила, что Усик должен встретиться в защите пояса с временным чемпионом по этой версии — Паркером. В то же время IBF требует от Дюбуа поединка с Чисорой. Впрочем обе организации готовы пойти на уступки, если стороны договорятся о бое за титул абсолютного чемпиона мира.

Усик и Дюбуа уже встречались на ринге — в августе 2023 года украинец нокаутировал соперника в девятом раунде. Британец считает то поражение несправедливым.

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