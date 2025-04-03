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Кто сыграет в Лиге чемпионов и Лиге Европы: победитель Кубка может спутать карты лидерам УПЛ

Кто сыграет в Лиге чемпионов и Лиге Европы: победитель Кубка может спутать карты лидерам УПЛ

Украинские клубные соревнования выходят на финишную прямую. До завершения чемпионата в украинской Премьер-лиге осталось восемь туров, а в национальном Кубке определилась четверка полуфиналистов. Поэтому, время поговорить об участии отечественных команд в грядущем еврокубковом сезоне

О распределении еврокубковых мест в УПЛ и влиянии на него розыгрыша Кубка — рассказывает РБК-Украина.

Прежде всего отметим, что по итогам континентальных турниров сезона-2024/25 Украина потеряла одно еврокубковое место. Теперь от УПЛ на международной арене будут играть не пять, а четыре команды. Как они распределяются по турнирам.

Лига чемпионов

В главный европейский турнир попадает только одна команда — чемпион УПЛ. Он стартует со второго квалификационного раунда и должен преодолеть трех соперников, чтобы выйти в основной этап.

Впрочем, поражение в квалификации не будет означать мгновенного вылета из евросоревнований: сначала будет шанс побороться за Лигу Европы, если не получится — за Лигу конференций. Поэтому шансы на продолжение борьбы в основном раунде одного из турниров довольно высоки. В Лигу чемпионов пробиться почти нереально, а вот за другие два соревнования вполне реально побороться.

Календарь событий в ЛЧ-2025/26

Чемпион УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.

Лига Европы

Квоту на второй по рангу турнир получит также одна команда, которая начнет борьбу с первого отборочного раунда. Это будет либо обладатель Кубка Украины, либо (если Кубок выиграет чемпион) — вторая команда УПЛ. Здесь фактор национального Кубка может быть решающим. Сейчас на второе место шансов больше всего у «Александрии», которая вылетела из Кубка, уступив «Шахтеру». И это поражение, возможно, будет стоить «горожанам» права сыграть в ЛЕ.

Если Кубок выиграет «Шахтер», «Полесье», не говоря уже о «Буковине», «Александрия» будет стартовать только в Лиге конференций. Поэтому единственный шанс для команды Руслана Ротаня попасть в ЛЕ — это победа в национальном Кубке «Динамо», при условии что оно сохранит чемпионский темп. Ну и конечно стоит попробовать самим стать чемпионами — тогда речь пойдет о ЛЧ.

Представитель Украины начнет путь в ЛЕ с первого квалификационного раунда. То есть, чтобы попасть в основной турнир, надо будет преодолеть четырех соперников. Впрочем, если не вылететь на самом старте, будет и запасной вариант — в виде участия в Лиге конференций.

Календарь событий в ЛЕ-2025/26

Обладатель Кубка Украины или вторая команда УПЛ стартует в первом квалификационном раунде.

Лига конференций

В самый слабый еврокубок попадут две украинские команды — 2-я и 3-я, или 3-я и 4-я в УПЛ (если Кубок Украины выиграет чемпион).

Здесь ситуация совсем критическая для криворожского «Кривбасса». По потерянным очкам именно он сейчас четвертый в УПЛ, а из национального Кубка — уже вылетел. То есть криворожанам надо не только самим придерживаться темпа, что позволит им финишировать сразу за тройкой призеров в УПЛ, но и болеть против «Полесья» и «Буковины» — в Кубке Украины.

Еще один реальный претендент — «Полесье». Команда продолжает выступления в Кубке, поэтому может побороться и за ЛЕ. А четвертое место в УПЛ почти гарантирует «волкам» старт в ЛК. Единственное, что может помешать — успех в Кубке черновицкой «Буковины».

Заметим также, что обе украинские команды стартуют в ЛК со второго квалификационного раунда. Для выхода в основной этап надо проходить трех соперников. В отличие от ЛЧ и ЛЕ, вторых шансов здесь не будет. Проигрыш будет означать окончательный вылет из евросоревнований.

Календарь событий в ЛК-2025/26

Две украинские команды стартуют во втором квалификационном раунде.

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