Четверг, 3 апреля, 2025
16.5 C
Киев
type here...
Спорт
Время чтения 1 мин.

Кубок Украины. Кто с кем сыграет в полуфинале: результаты жеребьевки

Кубок Украины. Кто с кем сыграет в полуфинале: результаты жеребьевки

3 апреля состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины-2024/25. Победители пар сойдутся в решающем матче за трофей 14 мая в Житомире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В полуфинальную стадию турнира вышли три представителя украинской Премьер-лиги — донецкий «Шахтер», киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». А также представитель Первой лиги — «Буковина» из Черновцов.

По результатам жеребьевки в полуфинале встретятся:

Полуфинальные матчи состоятся в среду, 23 апреля. Финал пройдет также в среду, 14 мая на домашней арене «Полесья» — Центральном стадионе Житомира.

Финал Кубка Украины-2024/25: что известно

Житомир станет десятым городом, где сыграют финал национального Кубка. Решающие поединки предыдущих турниров чаще всего принимал Киев — 18 раз. Пять финалов состоялись в Харькове, два — в Днепре. По одному разу — в Сумах, Полтаве, Львове, Запорожье, Тернополе и Ровно.

Победа в Кубке Украины дает право на участие во втором этапе квалификации Лиги Европы.

Действующим обладателем трофея является «Шахтер». В прошлогоднем финале «горняки» победили полтавскую «Ворсклу» (2:1) и завоевали 14-й в истории клуба Кубок Украины.

По этому показателю донецкий клуб вышел на чистое первое место, опередив «Динамо» с 13-ю победами в турнире. Кроме пары отечественных грандов, трофей добывали также одесский «Черноморец» (дважды), «Ворскла» и симферопольская «Таврия» — по одному разу.

Горячее за неделю

Общество

31 марта 2025 Ночной российский обстрел Харькова: шесть попаданий в Киевском районе

0
Ночью 31 марта Харьков подвергся атаке дронов: шесть взрывов в Киевском районе, пожар, повреждён детсад и жилые дома.
Экономика

День Ангела Никиты 3 апреля: история имени, святые покровители и значение для украинцев

0
Имя Никита имеет глубокое значение, сочетающее в себе мужество,...
Экономика

Почему не меняют доллары старого образца: что нужно знать

0
Группа Ziferblat из Украины выступит под номером 5 в первом полуфинале Евровидения-2025 с песней "Bird of Pray". Она среди фаворитов полуфинала и имеет шанс пройти в финал.

Нова ера закупівель для армії — Умєров презентував систему DOT-Chain

0
Общество

Осторожно, 4 уровень: прогноз магнитных бурь на 28-29 марта

0
В Украине продолжаются магнитные бури и в пятницу, 28...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Что такое мигрень и как с ней бороться: советы профессионалов

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как определить размер кольца

0
Узнайте, как правильно определить размер кольца в домашних условиях с помощью разных методов и инструментов. Простой и точный способ выбора идеального украшения.

Группа Ziferblat представит Украину в первом полуфинале Евровидения-2025

0
Группа Ziferblat из Украины выступит под номером 5 в первом полуфинале Евровидения-2025 с песней "Bird of Pray". Она среди фаворитов полуфинала и имеет шанс пройти в финал.

Наталья Могилевская откровенно о браке: узаконила ли она отношения с любимым

0
Украинская певица Наталья Могилевская откровенно призналась, заключила ли...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.