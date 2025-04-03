Кубок Украины. Кто с кем сыграет в полуфинале: результаты жеребьевки

3 апреля состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины-2024/25. Победители пар сойдутся в решающем матче за трофей 14 мая в Житомире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В полуфинальную стадию турнира вышли три представителя украинской Премьер-лиги — донецкий «Шахтер», киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». А также представитель Первой лиги — «Буковина» из Черновцов.

По результатам жеребьевки в полуфинале встретятся:

Полуфинальные матчи состоятся в среду, 23 апреля. Финал пройдет также в среду, 14 мая на домашней арене «Полесья» — Центральном стадионе Житомира.

Финал Кубка Украины-2024/25: что известно

Житомир станет десятым городом, где сыграют финал национального Кубка. Решающие поединки предыдущих турниров чаще всего принимал Киев — 18 раз. Пять финалов состоялись в Харькове, два — в Днепре. По одному разу — в Сумах, Полтаве, Львове, Запорожье, Тернополе и Ровно.

Победа в Кубке Украины дает право на участие во втором этапе квалификации Лиги Европы.

Действующим обладателем трофея является «Шахтер». В прошлогоднем финале «горняки» победили полтавскую «Ворсклу» (2:1) и завоевали 14-й в истории клуба Кубок Украины.

По этому показателю донецкий клуб вышел на чистое первое место, опередив «Динамо» с 13-ю победами в турнире. Кроме пары отечественных грандов, трофей добывали также одесский «Черноморец» (дважды), «Ворскла» и симферопольская «Таврия» — по одному разу.