Лидеры «отстрелялись»: «Шахтер» с разгромом дожал «Верес» в заключительном матче дня в УПЛ

Донецкий «Шахтер» оказался сильнее ровенского «Вереса» в заключительном матче воскресенья в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

УПЛ, 23-й тур

«Шахтер» — «Верес» — 3:0

Голы: Кевин, 59, Судаков, 87 Траоре, 90

«Шахтер» последним из лидеров УПЛ вышел на игру 23-го тура в воскресенье. Победы «Александрии» и «Динамо» не давали «горнякам» права на ошибку в противостоянии с непростым соперником — «Вересом», который, безусловно, находится сейчас на ходу. Отметим, что поединок команд в первом круге завершился ничьей — 1:1. Сегодня подобный результат подопечных Марино Пушича никак не устраивал.

Первый тайм дал понять, что и на этот раз у «Шахтера» не будет легкой прогулки. «Горняки» вели игру, создавали моменты, но и сами все время должны были действовать с оглядкой на собственные ворота. Ведь ривненчане при первой же возможности стремились организовать контрвыпад. И также создавали опасность у ворот Ризныка.

До перерыва у донетчан возможности отличиться имели Судаков, Бондеренко и Элиас. Гости отвечали опасными попытками Степанюка и Дахновского. Но на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Во втором тайме ход игры не изменился. Впрочем, «Шахтеру» таки удалось подловить соперника на ошибке. На 59-й минуте ровенчане выпустили мяч за боковую линию и, такое впечатление, немного выключились из ритма. Между тем «горняки» мгновенно вбросили аут, после чего Бондаренко прострелил в штрафную на Кевина. Два защитника «Вереса» пытались перехватить этот пас, но неудачно. Мяч достался Кевину, который с полуоборота в одно касание пробил точно мимо Кожухаря.

«Верес», надо отдать должное, не расклеился и почти сразу ответил опасным выстрелом Степанюка. Далее пошел открытый футбол, и нервы зрителям щекотали обе команды. Пока «Шахтер» не забил во второй раз.

За три минуты до конца основного времени Тобиас на правом фланге красиво разобрался с защитником «Вереса» и выложил мяч на Судакова, для которого попасть в ворота было делом техники. Фактически этот момент и закрыл игру. А третий гол Траоре лишь закрепил успех чемпионов страны.

Таким образом, все лидеры первенства выиграли свои матчи и в гонке за медали ничего не изменилось. «Динамо» лидирует, имея 57 очков, на четыре пункта от него отстает «Александрия» (53). «Шахтер» с 47-ю баллами остается третьим.